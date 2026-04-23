Служител на МВР е хванат да шофира пиян в Стара Загора

Служител на Министерството на вътрешните работи е заловен да шофира след употреба на алкохол тази нощ, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. Оттам уточняват, че той е управлявал лек автомобил „Субару" по бул. „Св. Патриарх Евтимий", когато е бил спрян за проверка в извън работно време. Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 1,41 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Извършен е оглед от дежурен следовател.

Образувано е следствено дело под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Започната е процедура по образуване на дисциплинарно производство за тежко нарушение на служебната дисциплина.