Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти

Над два пъти повече нуждаещи се от първоначално планираното вече получават подкрепа в Община Костенец чрез комбиниран модел на грижа, който съчетава социални услуги на място и дистанционно наблюдение с услугата Telecare на А1. При заложени 47 души, до момента обхванатите са 106 възрастни хора и такива с увреждания от различни населени места в общината.

С услугата Telecare А1 предоставя на общинските социални служби технологично решение за денонощно наблюдение и навременна реакция чрез умни гривни. Устройствата разполагат със SOS бутон, а системата работи 24/7 през цялата година – важно предимство за хора със здравословни проблеми. Сигналите се обработват в уеб платформа с вграден изкуствен интелект, която според ситуацията уведомява близки, социални екипи или спешния телефон 112, така че да се осигури бърза и адекватна помощ.

В Община Костенец технологията надгражда работата на социалните екипи, които извършват регулярни посещения и съдействат в ежедневни дейности като пазаруване, заплащане на сметки и достъп до основни услуги. Дистанционното наблюдение носи допълнителна сигурност и помага за по-навременна реакция при риск.

Умните гривни измерват основни жизнени показатели като пулс и сатурация на кислород в кръвта, като при промяна в здравословното състояние изпращат автоматичен сигнал към платформата. GPS модулът позволява бързо локализиране, а вграден датчик известява при сваляне на устройството. Двупосочната гласова връзка осигурява директен контакт при нужда от съдействие.

Услугата Telecare на А1 вече се използва в над 100 общини в страната и подпомага стотици потребители, като осигурява допълнително ниво на сигурност за самотно живеещи възрастни хора – особено в по-малки и отдалечени населени места с ограничен достъп до здравни и социални услуги.

В Община Костенец 106 души получават подкрепа по проект „Иновативни здравно-социални услуги“, реализиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г., като част от тях използват и умни гривни. С развитието на решения като Telecare А1 следва своята мисия да създава свързаност и иновации с реална стойност за хората и обществото.