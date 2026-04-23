Георги Георгиев, бившият правосъден министър, излиза от политиката и се връща при юристите

Бившият правосъден министър Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС, който беше на второ място в листата в Пловдив-град, се отказа от депутатското си място.

Георги Георгиев обяви решението си преди минути в профила си във фейсбук. Ето какво пише в него:

"Скъпи приятели,

Благодаря от сърце на всички, които ни дадоха своята подкрепа с гласа си. Благодарен съм както за това доверие, така и за стотиците срещи в последните месеци, защото за мен разговорите - и насърчителните думи, и критиката, са най-важният показател за работата ми в политиката. Вече заявих пред Централната избирателна комисия искането си да не бъда обявен за избран народен представител в 52-рото Народно събрание, въпреки избора ми за такъв с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив", посочва Георгиев.

"Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание.

Затова през всички тези години, в които бях част от екипа на г-жа Фандъкова в Столична община, а след това и част от групата на ГЕРБ-СДС в парламента и правителството на г-н Желязков, не спрях да преподавам на моите студенти от Софийския университет.

Благодаря на председателя на ГЕРБ г-н Бойко Борисов за възможността, която получих, да бъда част от законодателната и изпълнителната власт на нашата държава. Бях част от екипи, които решаваха наболели обществени проблеми и така можах да усетя радостта, когато видиш добрия резултат от усилията си.

Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората.

Оставам част от юридическия екип на ПП ГЕРБ и ще продължавам да работя с колегите по важни законодателни реформи. На първо място са промените в Търговския закон, за което създадох работна група в Министерство на правосъдието с водещи специалисти от академичните среди и практиката.

Годините в политиката ме научиха, че тя не е професия, но е кауза и аз ще продължавам да вярвам и отстоявам смислени, прагматични и полезни за обществото ни решения.

Искрено и дълбоко вярвам, че няма по-смислено житейско занимание от това да помагаме на другите, да правим заедно обществото ни по-подредено и животът ни по-добър. Без значение колко усилия, безсънни нощи и разправии с опоненти и със свои ни струва всичко това. Защото, както често ме окуражаваше дългогодишен и уважаван съдия, след нас ще остане направеното, изживяното от нас в замяна ще бъде забравено", посочва Георгиев.