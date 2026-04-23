Наш световен вицешампион ще играе в Гърция

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22719630 www.24chasa.bg

Гюров ще участва в срещата на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС

1240
Андрей Гюров Снимка: Велислав Николов

Министър-председателят Андрей Гюров ще участва в неформалната среща на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС, която ще се проведе на 23-24 април 2026 г. в Кипър. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени конфликтът в Иран и ситуацията в Близкия изток, включително отражението на геополитическата обстановка върху цените на изкопаемите горива и енергията. Тема на дискусия ще бъде още Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., както и Пътната карта „Една Европа, един пазар" в подкрепа на европейската конкурентоспособност.

В рамките на форума в Кипър ще се проведе среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, а също и среща с представители на Египет, Йордания, Ливан, Сирия и председателя на Съвета за сътрудничество в Залива.

Андрей Гюров

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

