Хванаха рецидивист да краде от строеж в София

Столични полицаи разриха взломна кражба на строителни материали, съобщиха от МВР.

На 15 април в Четвърто РУ е получен сигнал от представител на търговско дружество за извършена кражба от строителен обект. Неизвестен извършител, чрез взломяване на врата на фургон, поставен на площадка на строителен обект, е отнел инструменти - перфоратор, ръчен циркуляр, саблен трион и машина за връзване на тел. По случая е образувано досъдебно производство.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят – мъж на 27 години, известен на органите на реда и осъждан за кражби. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура срещу него е повдигнато обвинение, наложена му е мярка „задържане за срок до 72 часа", впоследствие изменена в „задържане под стража".