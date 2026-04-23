Вижте 22-годишния Мартин, убил и разчленил баща си в "Тракия" (Снимки, видео)

Окован с белезници и обграден от охранители в Окръжния съд в Пловдив пристигна Мартин Родов, обвинен в умишленото убийство на баща си Иван. Прокуратурата поиска от магистратите да оставят 22-годишния пловдивчанин зад решетките.

Както "24 часа" вече писа, 22-годишният Мартин Родов живял в Германия, но се върнал у нас поради липса на средства. В началото на март заживял при баща си Иван в апартамента му в блок 27 в "Тракия", но между двамата често избухвали скандали. Мартин се дразнил на 53-годишния мъж, който редовно пиел алкохол. Под въздействието на спиртните напитки бащата обиждал сина си и му натяквал, че го е издържал, докато учел в чужбина.

В края на март напрежението обаче ескалирало. Иван бил изпил около литър твърд алкохол, а Мартин - към 200 грама. Двамата се скарали за дистанционното на телевизора, синът грабнал кухненски нож и го забил във врата на баща си, в резултат на което той починал. Младежът разчленил трупа и в продължение на дни изхвърлял части от него в казана пред блока, където на 8 април клошар откри чувал с останки. На 21-и полицията стигна до самоличността на извършителя и го залови.

Мартин дал подробни обяснения за случилото се пред разследващите. Минималното наказание за престъплението, в което е обвинен е 15 г. затвор, а максималното - доживот без право на замяна.

Адвокатката му Димитрия Учкунова поиска делото да се разглежда при закрити врати, за да не се разгласяват деликатна информация от личния живот на обвиняемия и с оглед "шокиращи детайли" около извършеното деяние. Прокурорът посочи, че въпросните подробности вече са публични, но съдия Светлана Методиева се съгласи със защитата. Тя посочи, че действително много информация по делото вече е изнесена, включително на брифинг на държавното обвинение и полицията, но тъй като се касае за убийство на баща от син, е възможно да бъдат изнесени и разгласени факти от интимния живот на обвиняемия.