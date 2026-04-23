Димитър Недев се срещна с Димитър Маринов и Ели Скорчева преди премиера на „Деца на света" в Русе

Актьорите Димитър Маринов и Ели Скорчева бяха посрещнати днес в сградата на Община Русе от заместник-кмета Димитър Недев. Срещата, на която присъстваха още началникът на отдел „Култура" Миглена Войнова и Катя Лазарова, която е част от екипа на популярния актьор, се проведе часове преди премиерата за Русе на спектакъла по Стефан Цанев „Деца на света". Той ще бъде представен от 19 ч. на сцената на Държавна опера – Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Градът ни посреща всяка нова творческа среща с духа на своята богата театрална традиция. Убеден съм, че тази вечер ще добави още една силна страница към културния ни календар", каза заместник-кметът. Димитър Недев добави, че поставянето на спектакли от такава висока класа зарежда града с нова творческа енергия.

По време на срещата бе обсъдена и ролята на местната власт като посредник и двигател на културни процеси, който създава условия за развитие и сътрудничество. Присъстващите се обединиха около мнението, че устойчивото развитие на сектора изисква дългосрочна визия, координация между институциите и активен диалог с творческата общност. В рамките на разговора беше подчертано значението на културните събития за обществения живот на града и ролята им за създаване на активна и ангажирана публика. Акцент бе поставен върху това, че подобни инициативи допринасят за обогатяване на културната среда и за привличане на интереса на различни поколения зрители.

Освен главен актьор в пиесата, Димитър Маринов е и режисьор на „Деца на света". Спектакълът е тъжна комедия, написана от големия български писател и драматург Стефан Цанев, и разказва за двама самотни родители, чиито деца са емигрирали в чужбина. Чрез виртуални разговори (Skype) възрастната двойка чакат завръщане, което така и не се случва. Дебютна роля прави и русенката Симона Ангелова, която е възпитаничка на НУИ „В. Стоянов", а в момента работи като асистент на Димитър Маринов в преподавателската му работа в колежа „Любен Гройс" в Бургас. Композитор е Асен Аврамов, а сценограф - Томиана Томова.