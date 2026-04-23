Oткриха STEM кабинети в Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий" - Монтана

Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий" отбеляза един специален и вълнуващ момент – официалното откриване на новите STEM кабинети. Присъстваха кметът на Монтана г-н Златко Живков, г-жа Трайка Трайкова – началник на РУО, директори на училища и детски градини, представители на институции, партньори, учители, ученици и родители. В словото си госпожа Албена Иванова, директор на училището, каза, че модерното пространство е създадено, за да вдъхновява, развива и подготвя учениците за предизвикателствата на бъдещето. STEM средата е реализирана по Националния план за възстановяване и устойчивост – инициатива, която дава реален шанс на българските училища да се модернизират, отговаряйки на съвременните изисквания. Общата стойност на проекта възлиза на 185 894,16 евро, като тези средства бяха вложени за разходи за СМР, разходи за оборудване, обзавеждане и софтуер. Изразена бе искрена благодарност към всички, които са допринесли за реализирането на този проект – МОН, нашите партньори – фирма „Билдинг" ООД, фирма „Офис 1 Запад" ЕООД, РУО – Монтана и Община Монтана. Началникът на РУО г-жа Трайка Трайкова в своето приветствие отбеляза значението на новите кабинети за по-качественото образование и насърчи учениците да бъдат любопитни, знаещи и можещи в иновациите. Кметът г-н Живков заяви, че новата учебна среда ще съдейства за повишаване мотивацията на учениците и ще развива практическите им умения. Отец Борислав извърши тържествен водосвет и пожела на присъстващите здраве и бъдещи успехи.

В нашето училище наука, технологии, инженерство и математика са срещат, превръщайки ученето в преживяване, творчество, открития и практически умения.