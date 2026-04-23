В сливенското село Селиминово ще се надпяват с песните на Йовчо Караиванов

В сливенското село Селиминово ще се проведе традиционният конкурс-надпяване „С песните на Йовчо Караиванов". Тринадесетото издание на конкурса ще се състои на 25 април, събота, от 10 часа, съобщават от пресцентъра на община Сливен.

Проявата е стимул както за пресъздаване на българската народна песен, така и за съхранение и популяризиране на творчеството на един от най-именитите изпълнители на тракийски песни, който е роден в Селиминово точно преди 100 години.

Право на участие в надпяването имат индивидуални изпълнители и певчески групи. Изпълненията могат да бъдат без или със съпровод на един или няколко народни инструмента. Музика на плейбек не е разрешена. Задължително е една от двете песни да бъде от репертоара на Йовчо Караиванов. Сред най-известните от тях е "Заблеяло ми агънце".

Предимство ще бъде и облеклото на изпълнителите в традиционна носия.

Всички изпълнители ще получат диплом за участие, а на отличените в класирането, ще бъдат връчени парични награди. Ще бъде присъдена и специална награда на името на Йовчо Караиванов.

Към момента заявка за участие са подали 28 певчески групи и 35 индивидуални изпълнители от областите Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора. Те ще бъдат оценявани от жури с председател проф. д-р Галя Петрова-Киркова – преподавател в катедра "Музикален фолклор" при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив.

Конкурсът се организира от община Сливен, кметството в Селиминово и народно читалище "Светлина 1926" в селото.