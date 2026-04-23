Лекарите в Русе са овладели критичното състояние на жената с изгаряния от Ситово

След интензивни грижи и проведеното до момента лечение, лекарите в Университетска болница „Медика Русе" успяват да овладеят критичното състояние на жената от село Ситово, която по данни на полицията е била залята със спирт и запалена от мъжа, с когото е живеела на семейни начала. Това съобщиха от лечебното заведение в крайдунавския град.

Към момента тя е изведена от реанимация и лечението ѝ продължава в Отделението по пластично-възстановителна и реконструктивна хирургия. Жената е екстубирана и контактна, но състоянието ѝ остава тежко, отбелязаха още от болницата.

С пациентката работят мултидисциплинарни екипи, предвид тежестта на травмите. Още днес ѝ предстои нова оперативна интервенция на засегнатите зони. До момента са извършени три почиствания с превръзки на увредените тъкани, както и две пластики на изгорелите области в зоните на главата, шията, гърдите и горните крайници. Проведени са консултации с психиатър, а в грижата за нея са включени и психолози, които оказват необходимата подкрепа в процеса на лечението и възстановяването, съобщиха още от „Медика Русе".

От лечебното заведение уточниха, че необходимостта от кръв и кръвни продукти продължава, тъй като предстоят още интервенции. Семейството на пациентката и Университетската болница „Медика Русе" благодарят на всички кръводарители, които до момента са се отзовали и са помогнали в този изключително труден момент. Желаещите да дарят кръв могат да го направят в отделенията по трансфузионна хематология в Русе, Разград, Плевен, Габрово, Велико Търново и Ловеч. Екипите на болницата продължават да полагат всички необходими усилия за лечението на пациентката.