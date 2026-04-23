Обвиняемият за разчленения труп на баща си в "Тракия" иска в ареста, нямало кой да му помага навън

Убитият мъж загубил работата си и пил по литър и половина водка всеки ден, синът му пък работил и след случилото се, но също вече е освободен

Силна миризма в апартамента и червеи накарали Мартин да изхвърли по-голяма част от тялото наведнъж, което довело до залавянето му

22-годишният Мартин Родов, обвинен че е убил баща си Иван в дома им в пловдивския район "Тракия", след което разчленил и изхвърлил трупа му, изненада Окръжния съд, като поиска да бъде оставен зад решетките. "Твърди, че така е най-добре и за него. Няма къде да иде, няма и близки, на които да разчита", разказа след заседанието за определяне на мярката за неотклонение на младежа прокурор Росен Каменов.

Обвинителят и адвокатката на младежа Димитрия Учкунова обясниха, че Мартин действително няма роднини. Майка му отказвала да го подкрепи, като 22-годишният мъж дори не знаел къде живее тя. "Има една баба е Лос Анджелис и един дядо тук", обясни защитничката.

По думите ѝ бащата Иван бил айти специалист, но загубил работата си, след което пил по литър и половина водка всеки ден. Мартин пък работел в пицария, като ходел дори и след убийството, но е бил освободен малко преди ареста. В Германия учил приложна биология, но се прибрал в началото на март, тъй като баща му му заявил, че вече няма да го издържа.

"Имал е нужда от финанси. Принудил се е да се прибере, тъй като не е могъл да си подсигури достатъчно средства, докато учи", каза адвокат Учкунова.

Тя посочи още, че няма съмнения Мартин да страда от сериозни психологически заболявания, но имал "някакви психологически проблеми", които се надява да излязат наяве от назначените експертизи. Младежът приемал лекарства.

Наблюдаващият прокурор Росен Каменов заяви, че причината да се стигне до убийството е липса на парични средства, като го определи като битов конфликт, а конкретният повод бил дистанционното за телевизора. "Явно отношенията им не са били добри, вследствие на употребата на алкохол на бащата всяка вечер, а в конкретния случай и синът е пил", каза обвинителят. По думите му самопризнанията на младежа кореспондират със събраните доказателства по делото. "Има си и той собствена версия защо се е случило, която подлежи на проверка", заяви прокурор Каменов. По думите му Мартин твърдял, че между него и баща му избухнал физически конфликт и той го намушкал при защита.

"Иззет е биологичен материал от плочките, където е разфасован трупът, за да се изследва. От канализацията също", обясни прокурорът. По думите му механизмът на извършване на деянието е ужасяващ, като от филмите на ужасите. "Частите са изхвърляни в период на 8 дена близо, докато накрая е оставил до контейнера последната част с краката. Главата и ръцете още не са намерени и продължаваме да ги търсим", заяви Каменов. Според него Мартин се принудил накрая да изхвърли по-голяма част наведнъж, тъй като "положението в апартамента станало нетърпимо" - появила се силна миризма, имало и червеи. Самото разчленяване започнало ден след убийството, а всички части били изхвърлени в един и същ контейнер - пред блока на двамата.

След като изслуша страните, съдия Светлана Методиева посочи, че от събраните доказателства на този етап може да се направи обосновано предположение за вината на Мартин Родов. Тя изтъкна и дългите обяснения, които обвиняемият е дал. Любопитно е, че към делото са приложени и записи от камерите на магазин, от който той е купил различни неща за опаковането на частите от трупа и за почистване на жилището. Според съдията има риск Мартин Родов да се укрие, ако бъде пуснат на свобода, тъй като той вече веднъж е опитал да избегне наказание - като разчленил трупа и в продължение на дни го е изхвърлял. Тя остави обвиняемия зад решетките и посочи, че решението подлежи на обжалване и протест.