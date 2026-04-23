В София полицаи обясняваха на деца как да пресичат и да познават опасностите на пътя

Полицаи на Четвърто РУ към Столичната дирекция на вътрешните работи проведоха образователна среща с децата от детска градина в София. Тя бе посветена на безопасността на движението по пътищата и изграждането на отговорно поведение още от най-ранна възраст. Инициативата е част от превантивната дейност на СДВР и е насочена към повишаване на информираността сред децата за основните правила за безопасно участие в пътното движение, пишат от МВР.

По време на срещата полицейските служители представиха по достъпен и разбираем за малчуганите начин важни теми, свързани с правилното пресичане, значението на пътните знаци и сигналите на светофарната уредба, научиха ги и как да разпознават потенциални опасности на пътя.

С помощта на беседи и практически примери децата имаха възможност да се включат активно, да задават въпроси и да споделят свои наблюдения. Специално внимание бе отделено на поведението на пешеходците, както и на необходимостта от повишено внимание в близост до пътното платно. Срещата премина при изключителен интерес от страна на децата, които демонстрираха любознателност и желание да усвояват нови знания.