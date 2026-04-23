Младежите, обвинени в убийство за удоволствие на клошар във Варна, нападали и други скитници

Надежда Алексиева

Съкварталци оставиха цветя в количката на убития клошар. Снимка: "24 часа".

Двете момчета – на 15 и 18 години, арестувани за убийство на 46-годишен мъж в ж.к. „Владислав Варненчик" във Варна, остават зад решетките, съобщават от пресцентъра на варненския апелативен съд.

Нападението е извършено на 13 април по хулигански подбуди, а двамата обвиняеми обжалваха мярката.
От данните по досъдебното производство става ясно, че това не е първото нападение на младежите срещу хора, чийто етнически произход или скитнически начин на живот членовете й не одобряват.

Двамата са участвали в подобно нападение и 2 дни преди разследваното сега престъпление.

Съдебният състав взе предвид повдигнатото обвинение срещу непълнолетния младеж – умишлено убийство по хулигански подбуди и смята, че събраните доказателства са достатъчно, за да се обоснове предположението, че той е съпричастен към престъплението.

Непълнолетното момче има регистрирани противообществени прояви още от 13-годишна му възраст, като те не са спрели, въпреки прилагането на мерки по закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Относно 18-годишния Матей К. прокурорът се позова на факта, че настоящата проява не е изолиран случай в живота му.

Той е участвал в такова нападение безпричинно и за развлечение не само по хулигански, но и по ксенофобски подбуди само 2 дни по-рано, а в миналото и над друго лице.

