За ден 15 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 13 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – седем от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други осем - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 13, а други петима са отказали тестване.

14 959 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

Извършен е контрол на 16 992 водачи и пътници. Съставени са 4736 фиша и 381 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на моторни превозни средства от неправоспособни шофьори.