Заради казуса "Манол Пейков" Мирчев не вдига телефона на Атанасов, вече искал своя депутатска група

До часове Асен Василев трябва да подпише декларация в ЦИК откъде ще е депутат

Изпаднал в недоумение какво решение да вземе - отговорът трябва да дойде от другите двама партньори, а те не си говорели

Лидерът на "Продължаваме промяната" до часове трябва да информира ЦИК откъде влиза депутат - Пловдив или Хасково. Това ще определи дали от Пловдив избраник отново ще бъде издателят Манол Пейков, чието отпадане (на този етап) от парламента разбуни междупартньорски войни в социалните мрежи.

Ако лидерът на ПП влезе от родното Хасково, в Пловдив двата мандата отиват за "Да, България". Там Пейков остана 3-и, след като добрият му приятел Чило Попов го изпревари на втората позиция с преференции.

Но пък тогава от Хасково депутат няма да стане кадър на ДСБ - Катя Панева, която е в ръководството на партията, или бившият лидер на "Зелените" Владислав Панев (като двамата нямат роднинска връзка).

За да не настъпи взрив, който рискува да разруши тройната дясна коалиция, ако бъде обвинен, че е избрал нарочно в полза на единия от партньорите, Асен Василев иска да чуе от тях как да постъпи.

Затова упорито търсел двамата свои партньори - лидерите на "Да, България" и "Демократи за силна България", за да направи най-оптималното за ПП-ДБ-ДСБ. Коалицията получи 12,6% (почти 409 хил. гласа) на 19 април и ще има 37 депутати.

Атрактивният пловдивчанин Манол Пейков предизвика истинска буря в социалните мрежи. Самият Асен Василев преди дни във фейсбук я измери "като в чаша вода", но опасността от разпад на десните преди първия ден на парламента е повече от реална, предупреждават няколко от депутатите на формацията. Манол Пейков, Чило Попов и Иван Кулин (от ляво на дясно) се снимаха заедно тази сряда, докато преференциалната буря се вихреше. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Василев бил в постоянна комуникация с Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов, но поотделно, като те самите помежду си не били вдигали телефоните от 19 април насам, твърди партийната мълва. Не е ясно участва ли в тези опити за комуникация сдържаният по характер втори съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Според хора от обкръжението му Мирчев дори обмислял да регистрира самостоятелна парламентарна група. Той има бройката за такава - 14 дотук от депутатите на тройната коалиция са именно от "Да, България".

Още не е ясно колко ще са от ДСБ, защото зависи и от двойните водачи на "Промяната" - Асен Василев, но и Николай Денков, който би могъл да освободи мястото в Благоевград за човек на ген. Атанас Атанасов. Така най-вероятно ДСБ ще имат 6 или 7 избраници в 37-членната група.

"Продължаваме Промяната" пращат в парламента 17 депутати, колкото бяха и в досегашния парламент след изключването на Божанков и Лорер.

От тримата коалиционни партньори само ген. Атанасов няма как да направи отделна група, тъй като по парламентарния правилник необходимият затова брой народни представители е 10.

Асен Василев в най-деликатната ситуация и обеща в социалните мрежи: "...понеже става дума за двама кандидати на „Демократична България", ако колегите от „Да България" и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение."

Проблемът е, че до утре лидерът на ПП трябва да подпише собственоръчна декларация откъде точно ще е депутат.

"Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза. Имаме много по-големи и отговорни задачи. И те могат да бъдат решени само от истински отбор", напомни във фейсбук Василев в очакване на мирно решение между Мирчев и Атанасов.