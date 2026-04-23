Отложиха делото "Сияна", след като експертите и частните обвинители не се явиха в съда

Отложиха делото "Сияна", след като експертите по по комплексната съдебно-медицинска експертиза и частните обвинители не се явиха в съда

Деветото открито съдебно заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а нейният дядо получи тежки телесни повреди, се провали.

Днес бяха предявени албумите от огледите във връзка с произшествието и от аутопсията на починалото момиче, и страните взеха становища по направени искания, съобщава БГНЕС.

Експертите по назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза не се явиха. Вещото лице, определено да изготви заключението по съдебно-медицинската част от експертизата, е направило искания към съда за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението, което се налага поради сложността на експертизата и личната му ангажираност.

Тъй като част от частните обвинители и техният повереник също не се явиха в съдебното заседание днес, се наложи отлагане на делото, за да може страните да вземат отношение по направените от вещото лице искания.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 14 май в Окръжен съд - Плевен. Насроченото за утре заседание няма да се състои.