ЦИК обяви официално резултатите от изборите: Радев е първи с 31% пред ГЕРБ

5052
На днешното си заседание ЦИК обяви окончателните резултати от изборите. СНИМКА: Стопкадър ЦИК

ЦИК официално обяви окончателните резултати от изборите на 19 април. Според тях "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев е първа политическа сила с 44,594% и 31% преднина пред втория ГЕРБ.

Гласували са 3 360 330 души, но това не е окончателния брой гласове, тъй като има и недействителни бюлетини. 2 656 154 българи са гласували общо за петте формации, които влизат в новия парламент.

Ето и резултатите на формациите, които влизат в 52-ото народно събрание:

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 1 444 920 гласа - 44,594% - 131 мандата

ГЕРБ-СДС - 433 755 гласа - 13,387% - 39 мандата

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 408 846 гласа - 12,618% - 37 мандата

Движение за права и свободи - ДПС - 230 693 гласа - 7,12% - 21 мандата

ВЪЗРАЖДАНЕ - 137 940 гласа - 4,257% - 12 мандата

Под чертата с резултати над 3% остават: МЕЧ (3,225%), "Величие" (3,104%) и БСП (3,017%).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

