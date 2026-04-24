За осем години ЧСУ „Наука за деца“ (Izzi Science for Kids - https://izzi.academy/bg/) се утвърждава като едно от водещите училища в страната с едни от най-високите резултати на НВО след 4. и 7. клас. Към това се добавят и отличните постижения на учениците в престижни състезания по природни науки, английски език и програмиране, както и на националните олимпиади по математика, биология, физика и химия.

Как се постига всичко това?

„Успехите са следствие на методичната и системна работа на колегите още от начален етап на обучение. Здравата основа, поставена с нужното отношение, създаденото у детето доверие, интерес и желание да надгражда и да учи, са необходимите предпоставки на по-късен етап то да посреща академичните предизвикателства с ентусиазъм и достатъчен емоционален и интелектуален капацитет, за да се справи успешно с тях.

Качествената подготовка в начален и прогимназиален етап особено си проличава и дава своята тежест за успешно представяне в 7. клас. В този ключов етап, учениците ни се готвят за тежкия формат на HBO, в комбинация с активно участие в интензивния график на състезанията и олимпиадите по всички предмети. Адекватното и задълбочено изучаване на множеството нови интересни предмети по природни науки в програмата на МОН и Cambridge International не би било възможно, ако учениците нямаха вече създадена стабилна грамотност по трите основни предмета: английски език, БЕЛ и математика, както и развити личностни качества и умения за самоподготовка. Съответно, колегите по природни науки, наистина вдъхновяващи и опитни преподаватели, стъпват на основа, която позволява да развият у учениците знания и техника, с които да гарантират успешно представяне на съответните състезателни формати и олимпиади“, споделя управителят на училището Доротея Воева.

В „Наука за деца“ едни от най-добрите преподаватели в страната си поставят важна цел – да помогнат на учениците да разгърнат максимално своя потенциал, в училище. Затова още от 5. клас се формират допълнителни безплатни школи, които не само надграждат знанията по съответния предмет за съответния етап, но и подготвят учениците за престижни състезания и олимпиади.

Школи за предметна подготовка в ЧСУ „Наука за деца“:

Математика

Информатика

География

История

Биология

Физика

Химия

Класация на частните училища по разултати от НВО след 7 клас - източник Иван Давидов

Отличия на престижни национални състезания и олимпиади

През тази година учениците на ЧСУ „Наука за деца“ постигнаха впечатляващи успехи на олимпиадите по математика, география, биология, физика и химия

„Изключително горди сме с резултатите на нашите ученици, които се наредиха сред най-добрите в страната. Първо място на Националния кръг по биология и здравно образование в 7. клас е изключителен успех. Наши ученици от 7. клас са в топ 10 в страната по резултати от националния кръг на олимпиадите по химия и математика.

Щастливи сме, че паралелно с това подготовката за НВО върви по план и остава достатъчно време и за екскурзии, спорт, изкуство, игри и нови приятелства. Всичко това ясно показва, че се развиваме в правилната посока, с допустимо темпо“, допълва г-жа Воева.

Зад тези отличия стоят не само талантът, любознателността и упоритият труд на учениците, но и отдадеността и професионализмът на техните учители.

Албена Йочкова е преподавател с дългогодишен опит в подготовката на ученици, отличени с медали от олимпиадата по биология и здравно образование. Всяка година тя изпраща десетина свои ученици на национален кръг.

„Националната олимпиада по биология преминава в два етапа – теоретичен и практически. Това означава, че подготовката не се изчерпва само с натрупване на фактологични знания, но е необходимо и развиване на научно мислене. Съществено място заемат и практическите умения, които учениците усвояват както в специализираната училищна лаборатория, така и по време на редовно организирани учебни практики и екскурзии сред природата“, разказва тя.

Резултатите не закъсняват – седмокласничката Яна Янева печели златен медал в своята възрастова група.

Ученичката Яна Я. със златен медал от Националния кръг на олимпиадата по биология и ЗО

Христо Веселински, преподавател по Химия и опазване на околната среда в гимназиален етап (паралелно и по програмата Cambridge International Chemistry) и ръководител на школата по химия в училището, споделя, че олимпиадите дават отлична възможност на учениците със задълбочен интерес към предмета да покажат знанията си и да премерят сили със свои връстници:

„Участието в олимпиади изгражда ценни качества – умение за организация на времето, справяне със стреса, последователност в мисленето и изграждане на логически връзки. Най-важното не е крайният резултат, а пътят, който изминаваш, за да го постигнеш – той те изгражда като личност“, споделя учителят.

Учителят по химия Христо Веселински със свой ученик

Невена Събева, доказан преподавател по математика и автор на учебници и задачи за състезания, също поставя акцент върху любовта към знанието:

„Състезателният дух може да бъде полезен, но за мен по-ценна е любознателността. Учим математика не само за да се представим добре на състезание, а защото тя е изключително интересна. Дори съм обмисляла да създам школа по „анти-състезателна математика“, разказва Невена.

Невена Събева със свои ученици

В училището, където обучението се провежда както по програмата на МОН, така и по Cambridge International, основната мисия остава една – да бъде запалена искрата на любознателността и да се търсят подходи към образованието на децата, които да им помогнат да се развият в мислещи и търсещи млади хора. „Математиката също носи творчество – една задача може да има различни пътища към едно и също решение. Именно в това търсене се ражда творческото мислене“, допълва г-жа Събева.

Пъстър училищен живот

Една от ключовите предпоставки за доброто академично представяне е богатият и динамичен училищен живот в ЧСУ „Наука за деца“. Той създава среда, в която децата се чувстват щастливи, мотивирани и уверени.

Освен участието в състезания и олимпиади, училището активно подкрепя и поощрява спортни, творчески и доброволчески инициативи. Отборите по шах и тенис на маса редовно печелят призови места на общински състезания.

Отборът по шахмат с поредната си купа

Сред знаковите събития в културния календар е ежегодният възрожденски спектакъл, в който учениците от 6. и 7. клас представят драматизации по „Под игото“ и „Немили-недраги“ на Иван Вазов.

Ученическият възрожденски спектакъл - март 2026

Особено популярно събитие е и Izzi Run – бягане, което се провежда през зимата и пролетта и насърчава активния начин на живот и сплотеността между ученици, учители и родители.

Тържествата за Коледа и края на учебната година се превръщат в истински сценични продукции, които дават възможност на децата да се изразяват свободно чрез танц, музика, театър и дигитално изкуство. Те са празник за цялата общност и доказателство за силата на подкрепящата и вдъхновяваща образователна среда.

Училищното бягане през зимата

