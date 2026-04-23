Посланикът на Виетнам впечатлена от разкритията на Хераклея Синтика

Тони Маскръчка

Посланикът на Виетнам Нгуен Тхи Минх Нгует заедно с представители на посолството гостуваха на кмета на община Петрич Димитър Бръчков.

Извънредният и пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам Нгуен Тхи Минх Нгует заедно с представители на посолството гостуваха в Петрич. В хода на визитата се срещнаха и разговаряха с кмета на общината Димитър Бръчков. Акценти в обсъждането се поставиха върху туризма и земеделието.
Посланик Нгует прояви интерес и към културно-историческите обекти в общината – Исторически музей, Античен град Хераклея Синтика, къща ВАНГА в град Петрич. Гостуващата делегация е казала, че леля Ванга е добре позната във Виетнам.

Покана е отправена към Община Петрич за присъствие на среща между туроператори от България и Виетнам, която ще се проведе в посолството на Виетнам.

Посланикът на Виетнам Нгуен Тхи Минх Нгует заедно с представители на посолството гостуваха на кмета на община Петрич Димитър Бръчков.
Четете още

Още от Регионални

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)