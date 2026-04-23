ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Кой е този актьор, една от звездите в...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22721522 www.24chasa.bg

Прокуратурата: Повечето преписки на МВР за купуване на гласове са по анонимни сигнали, с общи и недоказани твърдения

Емилия Русинова е градски прокурор на София.

Голяма част от преписките за купуване на гласове, са докладвани от МВР на Софийската градска прокуратура с мнение, че няма данни за извършени престъпления, много от тях са по анонимни сигнали, с неясна информация, общи твърдения, впечатления и съмнения, които не са били потвърдени при проверките. 

Това пишат от Софийската градска прокуратура след изявления на премиера Андрей Гюров и министри от кабинета, че МВР полага усилия срещу купувачите на гласове с имунитет като кандидати за народни представители, но прокуратурата прекратява разследванията. 

Сред сигналите, по които е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, имало такива за извършено от кандидат за депутат нарушение на правилата за движението по пътищата, за което е бил санкциониран, както и оплаквания за участия в телевизионни предавания, твърдения за нарушения по повод участие в реклама, за провеждани публични предизборни срещи със съмишленици. 

От всички 166 преписки, постъпили в Софийската градска прокуратура, досъдебните производства са 7, 9 са изпратени на други прокуратури, а по 96 проверките продължават. 

"По образуваните досъдебни производства се провеждат разследвания, в рамките на които, ако се съберат достатъчно доказателства по смисъла на закона за привличане на определено лице в качеството на обвиняем, прокуратурата ще упражни правомощията си включително в насока снемане на имунитет", казват от Софийската градска прокуратура. От там подчертават, че е недопустимо да се правят внушения в една или друга насока, без конкретни данни и без позоваване на факти. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

