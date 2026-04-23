Повдигнаха обвинение на шофьора на украинския автобус, премазал две пътнички край Малко Търново

Окръжна прокуратура Бургас задържа за срок до 72 часа украинския шофьор С.М., обвинен в причиняване по непредпазливост смъртта на две жени. Престъплението е осъществено на 22 април на път, разположен в землището на град Малко Търново.

Кървавата катастрофа, при която бяха ранени 16 пътници от автобуса, тръгнали на екскурзия от Одеса към Истанбул, стана съвсем близо до ГККП-то за Турция.

По време на разследването е установено, че шофьорът С.М. не е взел необходимите мерки, за да може спрелият за престой автобус да не потегли сам, вследствие от което е възникнало самостоятелна катастрофа, причинила смъртта на две от пътничките.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемия.