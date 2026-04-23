Фотозагадка: Кой е този актьор, една от звездите в...

Повдигнаха обвинение на шофьора на украинския автобус, премазал две пътнички край Малко Търново

Тони Щилиянова

Окръжна прокуратура Бургас задържа за срок до 72 часа украинския шофьор С.М., обвинен в причиняване по непредпазливост смъртта на две жени.  Престъплението е осъществено на 22 април на път, разположен в землището на град Малко Търново. 

Кървавата катастрофа, при която бяха ранени 16 пътници от автобуса, тръгнали на екскурзия от Одеса към Истанбул, стана съвсем близо до ГККП-то за Турция.

По време на разследването е установено, че шофьорът С.М. не е взел необходимите мерки, за да може спрелият за престой автобус да не потегли сам, вследствие от което е възникнало самостоятелна катастрофа, причинила смъртта на две от пътничките.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)