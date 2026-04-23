Домашен арест за обвиняем за купуване на гласове в село Коняво

Районен съд – Кюстендил взе мярка за неотклонение „домашен арест“ по отношение на обвиняем за купуване на гласове в община Кюстендил.

В. А. е привлечен като обвиняем, че на 19.04.2026г. в с. Коняво, общ. Кюстендил е дал на две лица с установена самоличност имотна облага в размер на общо 60 евро с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на глас в полза на политическа партия .

В. А. е обвиняем и за това, че на 19.04.2026г. в с. Коняво е предложил на лице с установена самоличност имотна облага в размер на 30 евро с цел да го склони да упражни избирателното си право на глас в полза на политическа партия с преференциален вот.

Съдът счита, че следва да уважи искането, доколкото са налице законовите предпоставки за вземане мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия – въпреки ранния ход на разследването и неприключилата дейност по него, може да се изведе обосновано предположение за авторството на деянието, доколкото в този смисъл са събрани достатъчно доказателства. По отношение на вида на мярката за неотклонение, съдът счете, че мярка за неотклонение „домашен арест" се явява най-целесъобразна и правилна, предвид чистото съдебно минало на лицето, семейното му положение, наличието на известни настоящ и постоянен адрес, се посочва в мотивите си съдия Мария Антова.

В публикация във Фейсбук изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи за случая, като обяви, че става въпрос за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101.

Определението на Районен съд – Кюстендил може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Кюстендил.