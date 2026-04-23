Прокуратурата в Смолян разследва сигнал за 321 "виртуални" животни

Окръжната прокуратура в Смолян се самосезира по оповестена информация за получени субсидии от стопани за отглеждане на 321 животни, които не били открити във фермите им, а вписани само „виртуално" в информационните системи на съответните институции. Стопанствата се намират на територията на две общини в Смолянско, съобщиха от Апелативна прокуратура- Пловдив.

Прокуратурата е възложила извършването на проверката на ОД на МВР-Смолян, а срокът е

30 дни.

Според БАБХ при проверка животните не са открити, но са регистрирани в информационната система ВетИС и за тях стопаните са получавали субсидии. Заедно със служители на Държавен фонд „Земеделие" са проверени десет ферми в град Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско.

От двете стопанства в Чепеларе и Павелско са „изчезнали" общо 178 говеда, които присъстват във ВетИС. В тях обаче са открити 106 нерегистрирани животни и 4 с регистрация от друг обект.

В двете ферми в Малево липсват 15 говеда. В един от обектите в Триград вместо регистрираните 14 коня е открит само един. Не са намерени и 14 говеда. В стопанства на същия собственик в Кестен са намерени само 8 от регистрираните 48 овце, оттам са „изчезнали" също 5 коня от общо 7 и всичките 20 регистрирани говеда. В друг обект в същото село са липсвали 15 коня от общо 20 и 7 говеда от общо 12. В допълнителна ферма в с. Триград са установени липси на 3 овце и 11 говеда.

Проверките са констатирали също редица нарушения при идентификацията на животните – липса на ушни марки, маркировка от други стопанства или множество говеда и овце, регистрирани с една и съща ушна марка.