Мъж, убил братовчед си във Варна, отива в затвора за 12 години

Окончателно 12 години „лишаване от свобода" получи Страхил Янков за убийството на братовчед му Светлозар Р., извършено през 2023 г. във варненския кв. „Аспарухово". Това става ясно от решение на върховния касационен съд, с което се потвърждават изцяло изводите на предходните инстанции.

С решението си върховните съдии оставят в сила постановеното от Апелативен съд – Варна решение, което на свой ред потвърждава присъдата на Окръжен съд – Варна от март 2025 г. Така наказанието става окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът е установил, че подсъдимият е последвал жертвата, влязъл е в конфликт с него, съборил го е на земята и му е нанесъл удари, включително притискане с лакът в областта на шията.

Според съдебномедицинската експертиза именно това е довело до задушаване и смърт.

Върховните съдии отхвърлят тезата на защитата, че смъртта е настъпила при падане, като приемат, че травмите са резултат от действията на подсъдимия.

Магистратите потвърждават и извода на по-долните инстанции, че деянието не може да се квалифицира като извършено с „особена жестокост".

Според съда липсват данни за изключителна ярост, садизъм или продължително насилие, които да обосноват по-тежката квалификация.

Затова престъплението остава по основния текст за умишлено убийство.

Върховният съд приема, че наложеното наказание от 12 години затвор е справедливо и съобразено както с тежестта на престъплението, така и с личността на извършителя. То е близо до законовия минимум и не подлежи на допълнително намаляване.

Освен присъдата, подсъдимият е осъден да заплати обезщетения на близките на жертвата – 75 000 лв. и 50 000 лв. за неимуществени вреди.

С решението на Върховен касационен съд казусът приключва окончателно. Съдът не установява процесуални нарушения и потвърждава изцяло фактите и правните изводи на предходните инстанции.