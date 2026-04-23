Културното министерство изказа съболезнования за смъртта на композитора Герасим

Министерството на културата изразява своите дълбоки съболезнования по повод кончината на композитора и музикален продуцент Георги Красимиров - Герасим, написаха от ведомството на официалната си страница във Фейсбук.

По-рано днес певицата Лили Иванова съобщи, че Георги Красимиров - Герасим, който е автор и на песента "Ветрове", е починал. Той бе на 57 години.

Георги Красимиров - Герасим е значимо име в съвременната българска музикална култура - творец с широк стилов диапазон и значим принос в различни области на музикалното изкуство, посочва публикацията на Министерството на културата.

"Неговият професионален път обхваща композиция, аранжимент и музикално продуциране, както и създаване на музика за театър, кино, телевизия и редица сценични и аудиовизуални проекти. Със своя талант и отдаденост той допринесе за обогатяването на българската музикална сцена и за утвърждаването на съвременното българско звучене. Неговото творчество остава като свидетелство за силата на музиката да вдъхновява, да обединява и да съхранява културната памет. Министерството на културата поднася искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и всички, които ценяха неговия талант и човешко присъствие", пише в публикацията.