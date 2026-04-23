Почина бивш зам.-ректор на ЮЗУ "Н. Рилски"

След продължително боледуване, на 74 г., почина проф. Рая Мадгерова – уважаван преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски" – Благоевград, бивш зам.-ректор, учен и общественик. Проф. Мадгерова бе дългогодишен преподавател по икономика и мениджмънт в Югозападния

университет, заемаше и ръководни академични длъжности – два мандата бе зам.-ректор и заместник-декан на Стопанския факултет.

„Загубихме един изключително уважаван колега, преподавател и ръководител. Нейната последователност, коректност и пословично трудолюбие намираха израз както в научната и преподавателската й дейност, така и във всяка административна длъжност, която заемаше. Със

своята хуманност, професионализъм и отдаденост тя ще остане завинаги в сърцата и спомените на своите колеги и студенти", написаха от ЮЗУ „Неофит Рилски".

Ректорът проф. Николай Марин съобщи, че е взето решение за изключителния си принос за развитието на университета проф. Мадгерова да бъде отличена със звание „Почетен професор" на ЮЗУ.

Погребението ще се състои на 25 април от 12 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища.



