21 кандидати се отказаха от парламента, Хамид Хамид и Байрам Байрам се връщат

21 кандидати за депутати се отказаха да бъдат избирани за парламента. Те са изпратили заявления до ЦИК. Традиционно почти всички - 19, са от ДПС. Има и по един от "Прогресивна България" и ГЕРБ.

Арбен Мименов, Феим Ахмед Иса, Мехмед Касъм Вакльов и кметът на Белица Радослав Ревански от листата на ДПС в Благоевград също са подали заявления, че не желаят да бъдат избрани, въпреки че така или иначе те не биха намерили място в парламента. От този район движението вкарва двама депутати - първите в листата Делян Пеевски и Джевдет Чакъров.

Откази са подали и Ахмед Сюлейман Мехмед и Димитър Росенов Гавазов от ДПС в Бургас, Илхан Юсеин Мюстеджеб от Добрич и Мелани Михайлова Сергеева от Монтана.

От кърджалийската листа се отказват кметовете на Кърджали Ерол Емин Мюмюн и на Джебел Неджми Ниязи Али, както и Шинаси Мехмед Сюлейман. Така от там избрани са Делян Пеевски, Байрам Байрам и Айтен Сабри.

Заявления до ЦИК, че се отказват да станат депутати от Силистра, са подали и кметовете на Главиница Неждет Джевдет Ниази и на Дулово Невхис Лютфи Мустафа, както и Сезгин Басри Алиибрям. Така от там влиза Тансер Бейти.

Кметовете на Павел Баня Иса Емин Бесоолу и на Гълъбово Николай Тонев Колев и се отказват от Стара Загора. От там ще влезе Шендоан Халит.

Бившият областен управител на Хасково Мехмед Юмер Атаман се отказва от мястото си също. Така от там ще влезе вторият в листата и дългогодишен депутат Станислав Анастасов.

В парламента няма да заседават и кметът на Каолиново Нида Намъков Ахмедов и настоящата депутатка Айсел Алиева Мустафова от Шумен. Така в Народното събрание място ще намери отново Хамид Хамид.

Извън ДПС са подадени само две заявления. Едното е от бившия правосъден министър Георги Валентинов Георгиев от ГЕРБ, избран от 16-и МИР - Пловдив. Решението си той обяви публично по-рано днес. Той се отказва от активната политика и се връща към юридическата си кариера и преподавателската дейност.

Другото е от Кирил Атанасов Атанасов от "Прогресивна България" - медиен съветник на Румен Радев, избран от 25и МИР в София.

Против всички предложения гласува Цветозар Томов.

"Непраилно е ЦИК да освобождава кандидати за депутати от ангажимент, който им е вменил избирателя. Мястото, където те могат да се откажат, е това, от което са избрани - парламента. Избира народът, а не ЦИК", обясни Томов. Подчерта, че това е принципна позиция, а не срещу конкретен кандидат или партия.

Утре избраните от две листи ще трябва да уведомят комисията от кой район предпочитат да влязат. Такъв е случаят например с Румен Радев (Бургас и 25-и МИР - София), Асен Василев (Пловдив и Хасково) и Делян Пеевски (Благоевград и Кърджали).