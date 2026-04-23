Министър спира сделка – вместо луксозен хотел за Вълка хижа на Витоша става зелено училище (Обзор)

Друг имот в Копривщица бил продаден за 100 000 евро, а струвал три пъти повече

Хижа “Ведра” в подножието на ски писта “Лалето” на Витоша е била напът да бъде продадена за около 1 млн. лева. За готвената сделка съобщи земеделският министър Иван Христанов - първо в профила си във фейсбук, а в сряда и след заседанието на Министерския съвет.

От думите му стана ясно, че за купувач била гласена фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка. Ще обърнем сделката и няма да я продадем, до края на седмицата

ще подадем сигнал и до прокуратурата, закани се Христанов. Министър Христанов разкрива схемата с продажбата на имота.

Хижата е собственост на Министерството на земеделието и храните. Според публикации фирма до Гайтански наема имота през 2019 г. за срок от 10 г. срещу 2700 лева месечно и заявена инвестиция от близо 1 млн. лв. Компанията наемател е “Аква Вива”. Проверка в Търговския регистър показва, че собственици са Захари Павлов и Анета Иванова. До 2022 г. в управата е бил Пламен Цонков, който участваше и в “Петрургия” - дружество на Румен Гайтански-Вълка.

През 2023 година хижа “Ведра” е прехвърлена на Югозападното държавно предприятие, което праща становище, че имотът е с отпаднала необходимост, и предлага да бъде продаден.

Като чуете за отпаднала необходимост, да знаете, че става въпрос за схема. Прави се експертна оценка и бай ви Пешо от Пловдив - това е експертът, казва, че този имот струва 1 048 200 лв., твърди обаче Христанов. И реторично пита - ако хижата е нежелана, нерентабилна и икономически неизгодна, както показват докладите, защо някой би искал да я купи?

Земеделският министър обеща, че сега хижата ще бъде превърната в център за зелени училища и екологично образование за децата.

А сегашното състояние на имота той описва така - луксозно и леко кичозно е вътре. Нахвърляни са едни големи легла, специфични осветления. Последните 3 години

няма заявки за нощувки,

а има огромни, луксозни апартаменти. Няма как да не си дадеш сметка, че очевидно те са за хора, които искат да отидат там да си направят кеф.

Базата разполага с 20 стаи и 6 апартамента, както и със собствен фитнес.

Христанов посочи още, че и имот в Копривщица, отново собственост на министерството, бил продаден на безценица. “Разкошен имот, продаден за 100 хиляди евро. Реалната му стойност е поне тройно по-голяма”, заяви той. За разлика от ситуацията с хижа “Ведра” тук не можело да се направи нищо, тъй като сделката е приключила, но министърът изпраща и този случай към прокуратурата.

Става въпрос за Стефан Калкановата къща

Сградата има статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория “местно значение”.

Къщата е реставрирана през 1984 г. и тогава са прокарани ток, вода и канализация. Обособени са три бани с тоалетна и съвременна кухня.

Прясно ремонтирана, нагласена като кукла и в един момент министерството решава да я продаде, и то по бързата процедура. На 19 септември министърът открива процедура за търг и на 24 ноември 2025 г. цялата сделка е приключила, съобщи Христанов. При сключване на сделката министър е Георги Тахов, но документите били подписани от зам.-министъра тогава Янислав Янчев.