ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марин Петков се разписа за победа в Саудитска Араб...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22722650 www.24chasa.bg

336 961 работят и получават заплата, но остават бедни (Обзор)

Христо Николов

[email protected]

1840
Ако не се смятат пенсиите и социалните трансфери от държавата, делът на бедните у нас би бил над два пъти повече. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Българите, живеещи под линията на бедност, които през 2024 г. са били малко над 1,4 млн. души, или 21,7% от населението, през 2025 г. намаляват малко. Данните на НСИ, публикувани в четвъртък, показват, че спадът е съвсем малък - бедните са вече 21,2% от населението, или 1,369 млн. души.

В дългосрочен план намалението на хората, които живеят под официалната за съответната година линия на бедност, също е почти нищожно. Дори през 2023 г. този дял е бил по-нисък, отколкото през 2025 г. - само 20,6%, но на практика през последното десетилетие всеки или почти всеки пети българин е бил официално беден.

336 961 българи през миналата година са живеели под линията на бедност, въпреки че са работели, показват също данните. Работещите бедни също са намалели съвсем малко като дял от всички заети - от 11,8% през 2024 на 11,5% през миналата година. Но в същото време самият брой на заетите също е намалял и така излиза, че от тази категория за една година са излезли едва 9121 души.

През 2025 г. официалната линия на бедност у нас беше 866,67 евро месечно и данните всъщност показват колко хора у нас живеят под това ниво, след като в семействата им са получени всички трансфери от държавата - социални помощи и пенсии. Ако се махнат тези плащания, бедните биха се увеличили повече от двойно.

От излезлите към момента данни на Евростат се вижда, че по-висок дял на хората, живеещи под линията на бедност, за миналата година има единствено в Латвия.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

