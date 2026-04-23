Военни спецекипи откриха двигател на ПВО ракета на плажа в Слънчев бряг

Откритият дрон. Снимка: Министерство на отбраната

Военни спецекипи откриха двигател на ПВО ракета на плажа в Слънчев бряг, както и дрон в Несебър.

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас изпълни на 22 април задача по обозначаване и унищожаване на предмет, изхвърлен от морето в района на плажа на к. к. „Слънчев бряг". Военнослужещите установяват, че откритият предмет е стартови двигател на ПВО ракета, който не представлява опасност и е транспортиран до военноморската база.

ПВО система. СНИМКА: Пиксабей
По-късно през същия ден специализиран екип от Военноморска база – Бургас е активиран със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър по информация, получена в областната дирекция на Гранична полиция, за забелязан в морето безпилотен летатаелен апарат (дрон). Военнослужещите предприемат обследване на района при пристигането си на място в тъмната част на денонощието, като продължават в 6.30 ч. днес, 23 април, с участието на катер от състава на ВМС. В 10.55 ч. екипажът на катера открива и идентифицира безпилотния летателен апарат, който е с липсваща носова част и без взривни компоненти. Военнослужещите установяват, че дронът не представлява опасност и го транспортират до Военноморска база - Бургас.

За изпълнението на тези задачи военнослужещите от Военноморските сили действат след искане на Областна администрация Бургас, по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили.

Откритият дрон. Снимка: Министерство на отбраната
