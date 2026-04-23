Протестиращи срещу строеж до дигата на Марица в Пловдив: Копае се за голяма и тежка сграда, а там е биокоридор

Настояват за незабавни проверки и спиране на дейностите

"Копае се за голяма, тежка сграда много надолу, а това е биокоридор, който трябва да пази животински видове и да осигурява защита при разливане на Марица." Това заяви на протеста против строителството на нова сграда до дигата на река Марица Ива Димитрова, която живее в съседство.

По думите й недоволството на гражданите не е от вчера. "Тази битка я водим вече три месеца. Колкото повече изисквахме документи, толкова повече ставаше ясно, че не всичко е спазено. Именно затова започнахме да се обръщаме към РИОСВ, общината, министерствата, но голяма част от информацията беше спирана и проверки на практика нямаше", каза още Димитрова.

Недоволните, които бяха около 50-60 души, затвориха булевард "България" за един час и държаха лозунги "Реката не е строеж", "Не лъжете за безопасност" и други. Те настояват за незабавни проверки и спиране на строителните дейности на новата сграда.

"Сезирали сме всички възможни власти и призоваваме кмета на града да покаже смелост – това безобразие със строенето не може да се търпи повече", заяви организаторът на протеста председателят на "Спаси Пловдив" Асен Костов.

Протестиращите посочиха, че общината вече е признала за допусната грешка. „На 30 март беше свикан нов експертен съвет, на който се отстрани пропускът в документи – липсата на биокоридор", допълни Димитрова.

Недоволството им е насочено и към институциите. „РДНСК казва, че всичко е законно, но кой ги проверява и контролира", попита Асен Костов. И допълни, че до момента няма отговор и от прокуратурата.

Хората блокираха кръстовището на бул. "България" с ул. "Динко Дерменджиев".

След като започна недоволството на живеещите в съседния комплекс, от Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) излязоха с официално становище. То гласи, че строежът до дигата на река Марица е напълно законен и е разрешен според действащите планове на Пловдив. От РДНСК обясниха, че т.нар. "биокоридор" не може да бъде изграден като непрекъсната 50-метрова зона заради вече съществуващо строителство, затова екологичната му роля се осигурява чрез отстояния от реката и задължително озеленяване.