Открехнаха вратата пред абитуриентите да обжалват оценките от матурата

Ако обаче не са окончателни, дипломите не могат да се издадат с месеци, дори години, казват директори

На изпитите след месец ще могат да видят работата си, успокоява министерството на образованието

Три седмици преди матурите Върховният административен съд на теория даде възможност на абитуриентите да оспорват оценките си от държавните зрелостни изпити, ако смятат, че са ощетени.

На практика обаче няма процедура как да става и пред коя институция.

Така топката отново е в полето на просветното министерство. В същото време учителското съсловие е убедено, че не бива да се дава възможност за оспорване на оценките от държавните зрелостни изпити, защото така процесът може да стане нескончаем.

За делото пред ВАС, което адвокат Петър Менков заедно с образователния експерт Тома Николов водят, “24 часа” разказа първи още при старта на процеса през януари миналата година. Тяхната теза е, че оценките от матурите са едно от малкото неща, които получени веднъж, се оказват завинаги, дори когато проверяващият оцени верен отговор като грешен.

Година и четири месеца по-късно петчленен състав на ВАС излезе с окончателното решение. То премахва текста, който определяше оценките от матурите като окончателни и не подлежащи на преразглеждане. На учениците беше позволено единствено да се запознаят с резултатите си.

Съдът приема, че въпросните правила са били приети в нарушение на закона. Причината е, че към тях липсват доклад и мотиви, които да обосноват нуждата от появата им в правния мир.

Делото стартира по жалба на зрелостничката Карина Лазарова, която през 2024 г. получава двойка на матурата по биология, което автоматично я оставя без диплома за средно образование. При проверката на работата си тя обаче открива, че 4 нейни верни отговора са отчетени като грешни. Ако тези точки бяха признати, щяла да има тройка и да завърши училище.

В стаята, където се е запознавала с матурата си по биология, не е имало учител по този предмет, към когото да се обърне и да разбере защо е оценена така. Затова и в жалбата се атакуваха само два текста от наредбата - че оценките от изпитите са окончателни, и текстът, който регламентира как зрелостникът може да се запознае с работата си.

Разпоредбата, която гласи, че оценките са окончателни, фигурира от самото приемане на наредбата. Единствено ако е допусната техническа грешка при нанасянето им, може да се поиска корекция.

След като решението на ВАС за обявяване за незаконосъобразни на разпоредбите на чл. 82, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 11 бъде публикувано в “Държавен вестник”, тези норми отпадат, обясниха от МОН. Това обаче няма да се отрази върху организацията и формата на изпитите през предстоящата сесия, успокоиха от министерството. Уверяват, че ще се осигури възможност за запознаване на зрелостниците с оценените им работи.

“Отменен е текстът, защото процедурата не е спазена, но текстовете са напълно логични и могат сравнително лесно да станат законосъобразни. Не противоречат на материалния закон”, коментира директорът на 105-о училище “Атанас Далчев” Антоан Тонев.

Няма как оценките на учениците да не се водят окончателни и да ги обжалват след това - значи да не могат да се издадат дипломите с месеци, а дори с години, обясни той. Съответно ще се увеличи срокът за кандидатстване в университет “и изобщо процесът ще е безкраен”, предупреди Тонев.

Освен това работите се оценяват анонимно и тогава имаме пълна обективност, а при разкриване на анонимността заради обжалване “по много причини може да има субективност”, добавя той.

Всъщност възможност за промяна на оценката има - ако ученик е изкарал двойка, наесен има право да отиде на поправителна сесия, припомня директорът на 119-о СУ в София Диян Стаматов, който е председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета.

Стаматов допълва, че това решение на ВАС по никакъв начин няма да промени организацията на настоящите държавни зрелостни изпити, които са след по-малко от 25 дни.

Миналата година при него от 140 ученици

само един решил да промени оценката на поправителната сесия, но разликата била едва 0,10 точки

“Ако допуснем обаче, че някой като възрастен се яви за промяна на оценката си в следващите години, то за мен е доста рисковано - с времето знанията, изучавани в средното училище, избледняват и вероятността да има промяна на оценката нагоре е минимална”, каза още Стаматов.

Шефът на ръководителите в просветата настоява, че няма нужда и да се удължава срокът, в който учениците могат да разгледат изпитните си работи. Причината е, че от изнасянето на резултатите - около 5-6 юни, до даването на дипломите за средно образование има само седмица и половина. А изготвянето на документ все пак изисква време. “Аз не приемам за много смислено решението, защото то реално не променя по никакъв начин организацията на зрелостните изпити”, коментира той произнасянето на ВАС.

Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование:

Да не превръщаме матурите в процес с “отворен край”

Последните съдебни решения около оценяването в училище предизвикаха силни реакции. На пръв поглед отпадането на окончателния характер на матурите изглежда справедливо - като втори шанс за всички. Но погледнато по-трезво, това крие сериозни рискове за системата.

Първо, стабилността не е инат, а утвърден европейски стандарт. В повечето страни матурите са финалната оценка - обективна “снимка” на знанията, проверена по ясни правила. Ако я превърнем в процес с “отворен край”, подкопаваме самия принцип на обективност.

Второ, съществува риск от административен хаос. Възможността за обжалване ще доведе до лавина от заявления, месеци забавяне и несигурност за хиляди ученици, чието кандидатстване във вузове може да бъде блокирано.

Трето, това подкопава доверието в учителите. Масовото преоценяване на практика поставя под съмнение експертната им преценка и демотивира системата.

Разбира се, техническите грешки трябва да се коригират. Но това е различно от безкрайно оспорване на оценки. В крайна сметка образованието има нужда от ясни и предвидими правила. Ако те се променят под натиска на емоции, рискуваме най-много да пострадат учениците.

Понякога стабилността означава да приемем, че финалната оценка е именно финална.

Адвокат Петър Менков:

Спешно трябва да се създаде процедура, по която да се оспорват

В момента единственият вариант е да се водят дела за вреди

- Адвокат Менков, какво следва от решението на Върховния административен съд?

- Проблемът е, че няма способ за оспорване на оценките от държавните зрелостни изпити. Реално не е забранено, но и няма процедура, по която да се случи. Очакваме от страна на Министерството на образованието да се обърнат към нас за становище или консултация, защото имаме идея как да се случат нещата и какви да са процедурите. Но реално зависи от министерството как ще процедира и дали ще има време за толкова кратък период да сменят разпоредбите в наредбата.

- Петчленният състав на ВАС ги отменя заради липсата на мотиви към тях. Какво означава това?

- В случая има два варианта -

или да се изготвят мотиви и отново същите разпоредби да бъдат заложени, което според нас противоречи на законодателството в сферата на училищното и предучилищното образование. Другият вариант е да измисли процедура дали оценките да бъдат оспорвани пред Министерството на образованието, или пред съда. Преценката е на законодателя.

- Тоест сега някой зрелостник може да поиска да оспори оценката, но ще му бъде отговорено, че няма процедура, по която да стане?

- Да, ще му бъде казано, че няма процедура в закона. Интересното е, че настъпва възможност зрелостници, които оспорват резултатите си, да водят дела за вреди по член 45 от Закона за задълженията и договорите (непозволено увреждане: всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното - б.р.) срещу министерството примерно заради това, че имат сбъркан резултат на матурата. И вече

по самото дело може да се изиска матурата, да се прави експертиза

дали поставените отговори са верни, или неправилно са отбелязани като грешни. И ако се установи, че има несъответствие, може да се присъдят конкретни суми за имуществени или неимуществени вреди.

- Зрелостник, който иска да оспори оценката, но му бъде отказано с аргумента, че няма процедура, може ли да заведе дело?

- Разбира се, точно тези зрелостници би следвало да водят делата. Защото, когато отидат и проверят резултата, и установят, че има несъответствие между поставените верни отговори и отбелязаните като такива в протокола, могат да кажат, че са настъпили вреди поради сгрешената крайна оценка и поради това, че не е правилно спазена самата процедура по оценяване. А това носи неимуществени вреди, защото, ако някой е между 2 и 3 и заради грешка в оценяването е получил по-ниския резултат, му се

прегражда по-нататъшният път за висше образование, за кандидатстване за много професии

В момента е единственият вариант да се водят дела за вреди, което доста ще утежни процеса.

Затова по-добрият вариант е да се измисли бърза процедура по оспорване на резултатите, която да е или съдебна, или чисто административна пред самото министерство. Както досега имаше възможност, ако има техническа грешка, да се пусне сигнал до министерството и тя да бъде отстранена. Но за фактическа грешка няма такава процедура и реално единственият вариант е да се търсят някакъв вид вреди, ако се установи, че има грешно поставени оценки. Но това дело ще е пред някой граждански или административен съд.

Проблемът е доста сериозен, още повече че наближава моментът, в който трябва да се проведат матурите.

А за това време не знам, предвид и смяната на правителството, дали чисто технологично може да се случат нещата. След като минат матурите, обстоятелствата ще станат сложни, при положение, че няма да се знае тези оценки дали подлежат на обжалване. Защото, след като разпоредбата я няма, положението е такова, че

законът по никакъв начин не казва какво следва след приключването на матурите

Дали могат да се оспорват, или не. Това ще доведе до проблеми.

53 хил. на задължителния изпит по български на 20 май, за втория 13 хил. избраха английски

53 хиляди абитуриенти ще се явят на задължителната матура по български език и литература, която е на 20 май. Запазва се форматът, а една от задачите е създаване на текст - интерпретативно съчинение или есе.

За втори зрелостен изпит по профилиращ предмет, който е два дни по-късно, заявленията са около 24 хил., а за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация - около 28 хил. Допълнителните матури по желание на ученика ще са от 26 май до 2 юни.

Запазва се тенденцията от предишните години за втората задължителна матура абитуриентите да предпочитат английски език. Подадените заявления са почти 13 хил. Толкова бяха и миналата година при малко по-малък випуск - около 50 хил. дванадесетокласници. Заявленията за матура по математика са 1524, което е със 100 повече от миналата година.

На изпит по география и икономика ще се явят 1810 зрелостници, по биология и здравно образование - 1720, по предприемачество - 1370, по философия - 1186.

Най-малко избират за матурата по профилиращ физика и астрономия - 44, италиански език - 113, изобразително изкуство - 138, информатика - 159, химия и опазване на околната среда - 164.

По традиция държавните зрелостни изпити се провеждат в училища, различни от тези, в които учат абитуриентите. Добре е 1-2 дни по-рано да отидат да видят къде е училището, за да не се объркат във важния ден. В деня на матурата трябва да са там поне 30 минути преди началния час, който е 8,30.

На държавните зрелостни изпити се използва химикалка с черен цвят, припомнят учителите. В интервю за “24 часа” министър Сергей Игнатов посочи организацията на изпитите след 7-и клас и матурите на абитуриентите за най-важната задача на служебния екип на МОН.

