Андрей Гюров пристигна на неформална среща на лидерите от ЕС

Андрей Гюров беше посрещнат от президента на Кипър Никос Христодулидис. СНИМКА:МС

Премиерът Андрей Гюров пристигна на неформалната среща на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС. Министър-председателят беше посрещнат от президента на Кипър Никос Христодулидис.

Европейските лидери ще обсъдят конфликта в Иран и ситуацията в Близкия изток, включително отражението на геополитическата обстановка върху цените на изкопаемите горива и енергията. Тема на дискусия ще бъде също Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., както и Пътната карта „Една Европа, един пазар" в подкрепа на европейската конкурентоспособност.

В рамките на форума в Кипър ще се проведе обща среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, а също и среща с представители на Египет, Йордания, Ливан, Сирия и председателя на Съвета за сътрудничество в Залива.

