Правосъдният ексминистър Георги Георгиев излиза от политиката - не нея, а правото приема за професия (Обзор)

Остава в юридическия екип на ГЕРБ

Бившият правосъден министър в кабинета на Росен Желязков Георги Георгиев се отказа от депутатското си място.

Той бе втори в листата на ГЕРБ в Пловдив след лидера Бойко Борисов.

Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а

не да използват участието си в политиката за препитание

Затова през всички тези години, в които бях част от екипа на г-жа Фандъкова в Столичната община, а след това и част от групата на ГЕРБ-СДС в парламента и правителството на г-н Желязков, не спрях да преподавам на моите студенти от Софийския университет, обясни Георгиев. Той съобщи за решението си с пост във фейсбук и благодари на всички, дали подкрепата си на изборите: “както за това доверие, така и за стотиците срещи в последните месеци, защото за мен разговорите - и насърчителните думи, и критиката, са най-важният показател за работата ми в политиката”.

Благодари и на Бойко Борисов за възможността да бъде част от законодателната и изпълнителната власт.

Бях част от екипи, които решаваха наболели обществени проблеми, и така можах да усетя радостта, когато видиш добрия резултат от усилията си. Дойде времето вместо в активната политика на този етап от живота си да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това преди 8 г. създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората, обяснява бившият правосъден министър.

Той остава част от юридическия екип на ГЕРБ и ще продължи да работи по реформи като промените в Търговския закон, за които като министър създаде работна група.

Така, ако лидерът Борисов избере да е депутат от Пловдив, Георгиев

освобождава място на третия - 27-годишния Красимир Терзиев,

който беше депутат и в 51-вото НС, а преди това - зам.-кмет на пловдивския район “Тракия”. Ако пък Борисов влезе от София, в Пловдив ще се отвори място и за 4-ия в листата - зам.-кмета на район “Южен” Петя Петкова.

Годините в политиката ме научиха, че тя не е професия, но е кауза, и аз ще продължавам да вярвам и отстоявам смислени, прагматични и полезни за обществото ни решения. Искрено и дълбоко вярвам, че няма по-смислено житейско занимание от това да помагаме на другите, да правим заедно обществото ни по-подредено и животът ни по-добър. Без значение колко усилия, безсънни нощи и разправии с опоненти и със свои ни струва всичко това. Защото, както често ме окуражаваше дългогодишен и уважаван съдия, след нас ще остане направеното, изживяното от нас в замяна ще бъде забравено, казва още Георгиев в емоционалния си пост.

Политическата му кариера започна с избирането му през 2019 г. за общински съветник в София като гражданска квота в листата на ГЕРБ - СДС. Според запознати поканата да се включи дошла лично от тогавашния кмет Йорданка Фандъкова. До 2021 г. той ръководи най-важната комисия към СОС - тази по бюджет и финанси. През септември 2021 г. е избран за председател на градския парламент. Нов мандат като съветник печели през 2023 г., а година по-късно става депутат в 50-о НС.

Избран е и на следващите предсрочни парламентарни избори през ноември 2024 г., след които стана правосъден министър в кабинета “Желязков”. Като такъв той

поведе битка срещу имотните измами и домовете на ужаса

за възрастни хора, работили нелегално като “стаи под наем”. С екипа си отчете изработени 50 нормативни акта, сред важните промени е и завишаването на наказанията за сексуалните насилници на деца.

Завършил е право в СУ, там защитава и докторска дисертация. През 2012 г. завършва магистърска програма по международно и сравнително търговско право в King’s College London. От 2016 г. е асистент по търговско и гражданско право в СУ, а през 2018 г. създава адвокатско дружество “Георгиев и Колев”.