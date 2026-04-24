Може да коригират датите на класирането за ясли и градини в София

Причината е дело срещу новите критерии за прием, които изравниха постоянния и настоящия адрес

Столичната община няма да променя настройките в системата за прием в ясла и детска градина, докато Върховният административен съд не се произнесе окончателно за новите критерии.

Целта е да се гарантира спокойствието на родителите и да се избегне административен хаос, съобщиха от общината.

Ако ВАС се забави с решението си, общината има готовност да коригира датите на класиранията, така че родителите да имат достатъчно време да проверят или пренаредят желанията си. Основният приоритет ще е

всички деца да бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила,

обясняват от общината.

В момента системата за прием работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. Административен съд София-град обаче спря след жалба действието на текстовете за адреса, уседналостта и точките за ясла. А съветниците обжалваха пред ВАС.

С новите правила се уеднаквиха настоящият и постоянният адрес при критерия за уседналост. Идеята бе да се изравни шансът на семействата със собствени жилища и тези, които живеят под наем, т.е. кандидатстват с настоящ адрес.

Увеличиха се и точките, които дава критерият за уседналост. Постоянен или настоящ адрес, който не е променян през последните 3 г., вече носи 8 точки. Ако не е променян през последните от 1 до 3 г. - 5 т., а през последната 1 година - 3 т. При кандидатстване за ясли или първа градинска група се взема уседналостта на родителя, на чийто адрес е регистрирано детето. Ще отпадне бонус точката, която се дава, ако кандидатстващите за градина деца са посещавали ясла, но СОС отложи това за 2028 г.

Новата кампания за прием от следващата учебна година вече стартира, родителите могат до 12 ч на 7 май да подреждат кандидатури.

Първото класиране ще е на 8 май, а за него бяха обявени 14 830 свободни места

Това е с 1740 повече спрямо миналата година.

Така в момента общината чака окончателното произнасяне на ВАС, за да спести на семействата риска от двойна промяна на правилата само за броени дни. От “Московска” обещават да информират всички родители “своевременно за развитието по случая чрез официалните канали на институцията”.