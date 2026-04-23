Разследват шефа на митницата в Пловдив за лъжесвидетелстване по делото "Беляшки"

Румен Бабов твърдял, че нищо не е знаел за задържан тир с цигари на "Капитан Андреево"

Районната прокуратура в Пловдив разследва лъжесвидетелствал ли е сегашният шеф на митницата в Пловдив Румен Бабов по делото за уволнението на бившия директор Мирослав Беляшки. От държавното обвинение потвърдиха пред "24 часа", че е образувано такова досъдебно производство по сигнал.

Той е подаден от Беляшки, който на 17 април м. г. направи опит да освободи задържан на "Капитан Андреево" тир с цигари, за което беше арестуван на 30 април, а в края на юни - уволнен. Той оспори освобождаването си пред Административния съд , Румен Бабов беше разпитан и обясни, че като негов шеф тогава Беляшки не му е възлагал да организира логистиката по освобождаването и конвоирането на камиона, както и че сектор "Акцизен оперативен контрол", който пряко би трябвало да се занимава със случая, не е бил на негово подчинение. "Секторът е в състава на отдел „Митническо разузнаване и разследване", който към тази дата не беше в моя ресор. Те бяха в ресора на колежката Златка Николова Ряхова, също зам.- директор", са думите на Румен Бабов пред съда на 12 ноември м. г., става ясно от протокола на заседанието.

В сигнала си до прокуратурата Беляшки твърди, че всъщност секторът е бил на подчинение на Бабов. "В опит да оневини себе си и да докаже, че нищо не е знаел за този тир, той прехвърля отговорността на своя колежка", обясни Мирослав Беляшки. Предстои прокуратурата да изясни как точно стоят нещата. От агенция "Митници" няма да коментират на този етап.

От задържането на Беляшки мина близо година. Той беше обвинен в превишаване на служебни правомощия, защото митническият пункт на „Капитан Андреево" не е към Пловдив. Обвинителен акт до този момент не е внесен в съда.