Разпращат фалшиви имейли и SMS-и от името на „Български пощи"

„Български пощи" предупреждават, че се разпращат фалшиви имейли, SMS и Viber съобщения от името и с логото на дружеството с цел събиране на лични данни и източване на банкови карти. Съобщенията се изпращат на български или чужди езици. Съдържанието на съобщенията е различно.

От дружеството публикуваха на официалния си сайт съдържанието на измамните имейли и съобщения, както и информация как те могат да бъдат разпознати.

Клиентът се уведомява, че има пратка, като понякога се посочва произволен номер на пратката, и трябва да заплати онлайн определена сума за нейното получаване, освобождаване от митница, коригиране или допълване на адрес, пореден опит за доставка и др., като за целта клиентът предоставя данни от банкова карта и друга чувствителна информация с цел доставка на пратката и предотвратяване на нейното връщане.

В други съобщения се иска от клиентите да изпратят копие на документ за самоличност и снимка.

Рекламира се кампания за продажба на лотариен принцип и на символични цени на недоставени пратки на клиенти на „Български пощи".

Сред другите измами са обявяване на анкети или игри, в които се съобщава, че получателят ще получи „награда" - мобилен телефон, като за целта трябва да потвърди участие, предоставяйки лични данни (електронен адрес, данни от дебитна или кредитна карти и др.) и да заплати такса.

Препратка в някои съобщения води до копие на сайта на „Български пощи", където клиентът се приканва да попълни лични данни. Разпращат се и съобщения, които приканват продавачи в онлайн платформи да предоставят данни от дебитна или кредитна карта, за да бъде извършено плащането от купувача чрез „Български пощи", предупреждават от дружеството.

Как да разпознаете измамните мейли и съобщения

„Български пощи" не изискват корекция или допълване на адрес на получател или освобождаването на пратка от митница по имейл, с SMS или Viber съобщение. „Български пощи" не предоставят възможност за корекция на адрес или освобождаване от митница чрез кликване на връзки. Начинът за коригиране на адрес е описан на официалния сайт на дружеството.

„Български пощи" изпращат информативни SMS съобщения единствено с цел уведомяване за задържана за митническо оформяне пратка и за налична пратка за доставка в пощенската станция. Линковете в SMS съобщенията на „Български пощи" водят единствено към официалния сайт на дружеството. SMS съобщенията на дружеството не съдържат други препратки и прикачени файлове.

„Български пощи" не изискват с имейл, с SMS или Viber съобщение заплащане on-line на такси за доставка на пратка. Дължими цени към Български пощи и държавни вземания се заплащат в пощенската станция при доставката на пратката. От дружеството припомнят още, че не изискват изпращане на копия на документи за самоличност и снимки по електронна поща. Документ за самоличност се предоставя на място в пощенските станции при извършване на услугите.

„Български пощи" предупреждават, че ако телефонният номер, от който сте получили съобщението започва с код на държава различна от България, това е сигурен знак, че съобщението е измамно. Оттам уточняват, че никога на използват @gmail, @yahoo или други безплатни имейл услуги за изпращане на имейли.

От дружеството обясняват, че съдържанието на измамните имейли или съобщения често е с граматически и стилистични грешки и приканва за спешност. Томболи и игри, които не са обявени на официалната страница на дружеството, също не съществуват.