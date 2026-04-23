ГЕРБ остана с един мандат в Пловдивска област, Младен Шишков няма да е депутат

Има огорчение, но и облекчение, казва той

Симпатизанти настояват Борисов да се намеси и да оттегли Караянчева като депутат от този регион

ГЕРБ остава само с един мандат в Пловдивска област и Младен Шишков от Раковски няма да е депутат, единственият представител на този избирателен район в парламента ще е Цвета Караянчева. Това съобщи самият Шишков в емоционален пост във фейсбук. Той стана народен представител за първи път през 2017 г. и беше неизменен участник досега, макар нерядко да бе поставян на неизбираемо място. Успяваше обаче да влезе в Народното събрание с преференции.

На миналите избори ГЕРБ вкара в парламента от Пловдивска област трима депутати.

"На 19 април 2017 година положих клетва като народен представител за първи път, благодарение на вашето доверие. Доверие, дошло в момент, в който бях на крачка да се откажа от политиката. Но съдбата и късметът решиха друго тогава. И „излизането" ми продължи... девет години. Също така заради вашето доверие. 2026-а, отново 19 април. Съдбата и късметът отново се произнесоха. Но този път с обратен знак. След фотофиниш, при последното преброяване на резултатите, при последното завъртането на изчислителната рулетка, се оказва, че ГЕРБ в Пловдив-област остава с един мандат и не влизам в парламента. Буквално за няколко гласа", написа Младен Шишков.

Той подчерта, че приема с достойнство, че този път волята на избирателите е била друга. "Но чувствата са смесени. Няма да крия, има огорчение. Има разочарование. Защото всеки човек търси оценка за усилията си. Спортният ми характер също не ми дава мира. Но има и облекчение. Защото един огромен товар падна от плещите ми", казва още Шишков.

Той допълва, че най-силната оценка за свършеното дотук е дошла от сина му Кристиян. "В изборната вечер, виждайки резултатите ми, каза: "Не забравяй – ти не си Младен Шишков, защото си депутат, а си депутат, защото си Младен Шишков", споделя вторият в листата на ГЕРБ. И се зарича, че сега ще поправи грешката да не се грижи достатъчно за бъдещето на децата си заради политиката.

Младен Шишков се обръща и към симпатизантите на ГЕРБ. "Горе главите. Получихме тежък нокдаун. Сега е моментът да видим грешките си и да станем по-силни, по-единни и по-сплотени.

Битката за европейска България тепърва започва. Отново", пише той.

Симпатизанти на Шишков призовават лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да се намеси и да откаже Цвета Караянчева да става депутат от Пловдивска област. "Тя е представител на Кърджали и няма нищо общо с нашия регион. Няма място да е народен представител от тук", пише Радослав Ночев. Караянчева бе водач на листата на ГЕРБ и в нейния град, но за пореден път не е избрана.