Николай Сотиров, 74г., е доайен в застраховането на България. Той е бивш генерален секретар на Гаранционния фонд, изпълнителен директор и член на бордовете на редица български застрахователни дружества.

Истината за лидерските позиции на ДаллБогг сред българските застрахователи

1. През 2024 г. и до незаконното спиране на продажбите в Европа на 1 юли 2025г. ДаллБогг е най-големият български застраховател по премиен приход:

ДаллБогг: 527 077 033 лв., Вторият е с : 436 668 674 лв.

2. Въпреки спирането на дейността в чужбина, ДаллБогг има най-големите технически резерви в България, гарантиращи правата на застрахованите лица за получаване на застрахователни обезщетения:

1. Q3/2025 ДаллБогг: 488 447 998 лв., Вторият: 464 145 296 лв.

2. Q4/краят на 2025 ДаллБогг: 461 448 790 лв., Вторият: 427 736 475 лв.

3. След спиране продажбите в Европа, към края на 2025г. - вече 6 месеца без приходи от чужбина и въпреки инсинуирания от КФН отказ за регистриране на капитала и подценяване изкуствено на активите - ДаллБогг е най-капитализираното дружество в България:

Q4/ края на 2025г. ДаллБогг: 135 800 000 лв.; Вторият е с капитал: 78 471 200 лв.

4. Лидерството на ДаллБогг е подчертано и в други финансови показатели:

ДаллБогг развива и поддържа презастрахователна програма, включваща комбинация от презастрахователни договори, които реално намаляват финансовия риск, както за ДаллБогг и неговите застрахователни клиенти, така и за всички останали ползватели на застрахователни услуги и лица, които надлежно получават обезщетения от дружеството.

Истината за надзорните мерки на КФН

Освен, че никой друг застраховател в историята на България и Европа не е получил 300 искания, писма, нараждания и мерки за 200 работни дни, всички с извънредно къси срокове за изпълнение, обемни, винаги диспропорционални и най-тежките разрешени от кодекса. Всички принудителни мерки са с необжалваемо пред съда непосредствено действие за изпълнение.

По инициатива на КФН, законът беше променен на 1 август 2025г., за да предвиди безсрочно спиране на продажбите, което без никакво основание беше приложено от 1 октомври в продължение на изтеклото, отлично-изпълнено поправително спиране, от 1 юли до 30 септември 2025г. На 2 април т.г., отчаяната от упоритото подобряване на ДаллБогг, въпреки спрените приходи от 9 месеца преди това, КФН спря продажбите и в България и наду изкуствено пресмятането на техническите резерви при използването на неверни данни. Финансовото задушаване на ДаллБогг, чрез системна административна репресия, преминава през спиране на продажбите в Гърция и Испания, където няма жалби, а резервите са признати от КФН за напълно достатъчни, или ненужното принудително вдигане на цените на „Гражданската отговорност" в България, което неизбежно напомпа допълнително инфлацията.