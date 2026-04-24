Родители се оплакват, че децата им са бити и заключвани в градина в Стамболово

Сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в градина в Павликенското село Стамболово са подали родители до Агенцията за закрила на детето и до прокуратурата, съобщи Нова тв.

Обвиненията са срещи директора на учебното заведение. Повечето от децата са със специално потребности.

Преди 2-3 месеца малкият ми син, който е в първа група, започна всяка сутрин да плаче. Помислих, че просто се глези, не обърнах толкова внимание. След като се прибраха децата ми на 2 април от детската градина малкият ми син се оплака, че е бил наказван и го боли стомахът. Попитах го какво общо има наказанието с болката в корема. След това и дъщеря ми, която ходи в същата детска градина, ми разказа, че бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса. Дълго време с часове седял по този начин наказан, отсреща била сложена сестра му - това, че не може да помогне на братчето си, а той плаче от болка", разказа майка на две деца, възпитаници на детската градина, в "Здравей, България".

По думите на жената тогава синът й се прибрал с отбелязани две линии на коремчето.

След това по време на разговор с друга майка нейното дете разказало как било свидетел на това как директорката е удряла шамари на деца със заболявания, които няма как разкажат след това за случилото се.

"Спрях да пускам двете си деца на градина, защото случващото се там не е нормално", обясни майката.

Друга жена разказа как нейното дете видяло как друго го заключвали в мазето на градината.

Трета майка се оплака, че директорът удряла шамари на други възпитаници на градината.

"Досега е минала само проверка от Велико Търново, нямам друга информация как се придвижва жалбата", обясни майка на детенце в градината.

Само някои от родителите са разговаряли по случая с директора на заведението.

"Категорично отричам тези обвинения. За първи път има жалба срещу мен", заяви директорът на градината Силвия Крушевска. Общо 20 деца посещават учебното заведение, в него има 4 души персонал.

По думите на директора в понеделник ще се проведе родителска среща, на която да се обсъдят проблемите.