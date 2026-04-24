Награждават граничния полицай, извадил десетки от преобърнатия автобус край Малко Търново

Награждават граничния полицай Ивелин Арабаджиев, който преди дни с риск за живота си спаси десетки пътници при инцидента с пътнически автобус край Малко Търново. Той ще получи грамота от областния управител на Бургас заради проявената смелост.

А по-късно днес Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение на шофьора на автобуса. При инцидента загинаха две жени, а деветима бяха ранени. Мъжът е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. Според прокуратурата той не е взел необходимите мерки, за да може спрелият за престой автобус да не потегли сам, вследствие на което е възникнал инцидента.

В бургаската болница остават две жени за лечение. И днес продължава извозването към родните места на пътниците от злополучния автобус, който е пътувал за екскурзия от Одеса към Истанбул, съобщава БНТ.