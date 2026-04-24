"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 11 души, а един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си.

По-тежките пътнотранспортни произшествия за изминалите 24 часа са общо девет.

В София са регистрирани четири тежки и 39 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са петима души.

От началото на месеца са станали 309 произшествия, при които са загинали 22 души, а са ранени 394.

При сравнение с реалните данни за загиналите 103 през същия период на 2025 г. се отчитат с десет повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.