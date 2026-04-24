Все още чакат резултата от експертизата за младата жена, починала след филър в гърдите

В момента все още се чака резултата от експертизата, от направената аутопсия след смъртта на млада жена след поставяне на филър в гърдите в Дупница.

Тя беше изключително красива жена, думите на доктора бяха, че нейните гърди ще станат перфектно и няма от какво да се притеснява. Но тя не можеше да говори, да се изправи, да диша, да се мърда, разказа приятелка на починалата в сутрешния блок на Нова тв.

"Тя беше пуснала гласови съобщения на друга приятелка - там сама казва, че не може да отиде на работа", обясни приятелка на починалата.

"Тя беше върл противник на филърите, на естетичните корекции. И в дадена точка в живота си тя реши да опита. Тази процедура й беше описана като 100% безопасна, избра я от ТикТок", разказа приятелката на жертвата.

Двете отиват за първи път на 22 декември да говорят с човека, който ще поставя филърите - доктор Дашков. "Неговите обещания бяха, че процедурата е напълно безопасна, че ще стане много красиво, че няма какво да се обърка. И на 7 януари 2026 г. тя отиде за първи път да си сложи филър на гърдите. Бил е поставен с канола, като преди това е била слижена местна упойка. След като тя се прибира вкъщи, забелязва, че има асиметрия - едната гърда е по-голяма от другата и че има бучки Свърза се с лекаря тогава и той й каза да отиде пак, че ще оправи тази асиметрия - ще й сложи допълнително филъри и това ще бъде безплатно", разказва приятелката.

По думите й второто поставяне на филъри било на 3 март. "След като тя се прибира вкъщи, започва остра болка - не може да се изправи, да вдигне чаша сама, не може да се завърти, да мърда, болката е неописуема", разказва приятелката на загиналата.

"Първото, което лекарят направил, след като разбрал за болките й, е да й предпише куп лекарства. Не я питал за температура, не знаел, че има такава. Не я е посъветвал да иде до болница. На 6 май се чух за последно с нея - тогава не можеше да говори, на 8-и разбрах, че е в критично състояние в болница. Обадиха ни се от там, за да ни кажат, че е починала - имала е сепсис, отказали органи. Единственият орган, който е работил, е бил сърцето", разказва приятелката на починалата жена.

Близките й все още чакат справедливост. А в сайта на лекаря, извършил манипулацията, тя все още съществува като процедура, която той предлага, възмутени са приятелите на починалата млада жена.