Всеки пети българин живее в риск от бедност

Кристиан Николов, който блъсна и уби Милен Цветков, излиза от затвора догодина

Лили Ангелова, "България днес"

Убиецът на Милен Цветков - Кристиан Николов, излиза от затвора догодина
  • Само след една година
  • След приспадане на ареста и добро поведение Кристиан Николов ще бъде свободен

Кристиан Николов, който блъсна и уби Милен Цветков, излиза от затвора догодина, установи "България Днес".

Шест години след смъртта на популярния журналист, станал флагман на свободното слово - Милен Цветков, мъжът, който го блъсна с автомобила си и го уби, още е зад решетките.

Кристиан Николов съжалява, че е причинил трагедията на семейството Снимка: "24 часа"
Въпреки че присъдата му беше потвърдена окончателно на 21 юли 2023 г., има няколко фактора, които повлияха на реалния престой на Николов в килията. Върховният касационен съд го осъди на 9 години затвор. Приспадна се времето, прекарано в следствения арест и под домашен арест (от април 2020 г. до юли 2023 г.). Кристиан започна да изтърпява ефективното си наказание в затвора през юли 2023 г. Според правни анализи от момента на влизането му в пандиза му остава да излезе само година, тъй като има добро поведение. Мъжът има и забрана да управлява автомобил за срок от 10 години.

Милен обожаваше дъщеря си Калина Снимка: фейсбук

Според Наказателния кодекс приспадането на ареста се изчислява по следния начин: времето в следствения арест (около 1 година и половина) се зачита "ден за ден". Времето под домашен арест (от септември 2021 г. до юли 2023 г.) се зачита "два дни за един". Това означава, че към момента на влизане в затвора през юли 2023 г., Кристиан вече е бил "излежал" близо 2,5-3 години от деветте. А според Закона за изпълнение на наказанията два работни дни се зачитат за три дни лишаване от свобода. Към днешна дата Николов може да поиска условно предсрочно освобождаване от съда, след като излежи фактически поне половината от наложеното наказание (4,5 години общо, включително приспаднатите периоди), но засега това не е направено.

Голямата му любов е Дана, майката на дъщеря му Калина Снимка: фейсбук

Повече по темата чете четете в "България днес".

Убиецът на Милен Цветков - Кристиан Николов, излиза от затвора догодина
Кристиан Николов съжалява, че е причинил трагедията на семейството Снимка: "24 часа"
Милен обожаваше дъщеря си Калина Снимка: фейсбук
Голямата му любов е Дана, майката на дъщеря му Калина Снимка: фейсбук
Милен Цветков си отиде на 19 април 2020 г.
Убиецът на Милен Цветков - Кристиан Николов, излиза от затвора догодина
Кристиан Николов съжалява, че е причинил трагедията на семейството Снимка: "24 часа"
Милен обожаваше дъщеря си Калина Снимка: фейсбук
Голямата му любов е Дана, майката на дъщеря му Калина Снимка: фейсбук
Милен Цветков си отиде на 19 април 2020 г.
Убиецът на Милен Цветков - Кристиан Николов, излиза от затвора догодина
Кристиан Николов съжалява, че е причинил трагедията на семейството Снимка: "24 часа"
Милен обожаваше дъщеря си Калина Снимка: фейсбук
Голямата му любов е Дана, майката на дъщеря му Калина Снимка: фейсбук
Милен Цветков си отиде на 19 април 2020 г.

