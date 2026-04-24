Доц. Наталия Киселова: Прокуратурата бяга пред вятъра, за да не бъде във фокуса на новите депутати

Призивите за смяната на Борислав Сарафов бяха от края на юли миналата година да бъде спазен законът и той да заема длъжността главен прокурор 6 месеца. При смяната сега не става дума за политическо влияние, а за това прокуратурата да бяга пред вятъра и преди още да има конституирано ново мнозинство, да се направи промяна, за да не бъде тя във фокуса на дейността на мнозинството.

Така доц. Наталия Киселова - преподавател по конституционно право и бивш председател на Народното събрание, определи оставката на Борислав Сарафов.

За Ваня Стефанова, която го смени на поста, Киселова каза: по делата им ще ги познаете. Обясни, че трябва да се видят делата, които е водила, какви са били обвиненията и евентуалните присъди и какви ще са бъдещите действия. След като тя е била заместник на Сарафов, а сега той е неин заместник, едва ли става дума за голяма промяна, смята Киселова.

По думите й ако в близките седмици станем свидетели на твърде много административни смени, това ще означава, че се назначават хора, които са близки до сегашното ръководство на прокуратурата, което бърза преди конституирането на Висшия съдебен съвет.

За промените във ВСС Киселова смята, че ако Народното събрание избере само административни ръководители, ще направи лошо впечатление - че на хора на високи позиции се търси нова работа. По-важно е да са хора, които са правораздавали, а не са били само началници.

Борис Велчев беше главният прокурор, който даде възможност на прокуратурата да работи по-спокойно, като е поемал нещата върху себе си, обясни Киселова. Според нея новият главен прокурор трябва да е прокурор от кариерата.