Труп на кон хвърлен на незаконното сметище във Филиповци

До 5 години затвор грозят нарушителите, които изхвърлят боклуци на незаконното сметище в столичния кв. "Филиповци", обясни софийският зам.-кмет Николай Неделков пред Би Ти Ви.

То обаче продължава да расте, тонове боклук всекидневно се трупат на крачка от домовете. Миризмата завладява целия квартал. Дори труп на кон е бил изхвърлен там, а реката почти е изчезнала, затрупана под боклуците. Това разказаха жителите на квартала пред тв камерата.

Впрочем нарушителят там е установяван многократно, като няколко пъти са му връчвани актове, обясни зам.-кметът. От общината обаче ще търсят Министерството на земеделието, за да открият заедно собствениците на земята.

При подобен случай в Долни Богров имотът бил почистен, но там е общински и това е позволило на него да бъдат поставени и камери, които да следят за нарушения.