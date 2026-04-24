Пътниците от преобърнатия автобус край Малко Търново тръгват обратно за Украйна

Оцелелите пътниците от преобърнатия автобус край Малко Търново тази сутрин тръгнаха обратно за Украйна. През последните два дни те бяха настанени в хотел, докато се направи организация по тяхното извозване към домовете.

Четирима от групата ще останат за лечение в различни болници в Бургас до пълното има възстановяване. Някои от тях са претърпели операция, а украинци, живеещи в Бургас, безвъзмездно са дарили кръв.

Групата е тръгнала във вторник сутринта от Одеса за екскурзия в Истанбул. В ранните часове в сряда, на около 4 км от границата при Малко Търново, автобусът останал без гориво. Отбил в страни от пътя, като единият от двамата шофьори отишъл до близка бензиностанция, за да пренесе нафта с туба. След като автобусът бил зареден, шофьорът включил двигателя, но излязъл, за да прибере инструменти.

Оставил превозното средство на свободна скорост и без включена ръчна спирачка. Поради тази причина автобусът тръгнал на заден ход и се преобърнал в крайпътното дере.

На място загинаха две жени, а деветима пострадаха.

Пръв на помощ се притекъл граничния полицай Ивелин Арабаджиев, който изкарал почти всички пътници, които били в капана на притиснатото превозно средство, държащо се на дърво, за да не пропадне в дерето, съобщава БНТ .

Шофьорът, който не е взел мерки за обезопасяването на автобуса, е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В следобедните часове Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката му за неотклонение, грозят го от 10 до 15 години затвор.