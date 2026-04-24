ЦИК откри по-малко грешки в протоколите, но масови пропуски при броенето на преференции

По-малко сгрешени протоколи, а видовете грешки са с 50% по-малко. Около 90% от грешките са в преференциите, очевидно преброяването им затруднява членовете на секционните комисии.

Това е изводът на ЦИК за преминалите парламентарни избори, който направи председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова по Би Ти Ви.

По думите й грешките са елементарни. Примерно една политическа сила е получила 0 гласове и не може да има преференции за нея, но някои гласоподаватели са отбелязали две преференции.

Според данните на ЦИК избирателната активност е 51,11% - горе-долу толкова е била активността през април 2021 г. на изборите за народни представители. Оттогава досега винаги е била по-ниска.

Извън страната гласуваха малко над 190 000 избиратели, което също е повече от предходни избори. Най-високата избирателна активност е в 23 МИР в София – 59,47%, а най-ниска е в Кърджали – 29,53%.

В община Белица са гласували най-много български граждани – 69,57%, а най-малко в община Ардино – 26,69%. Зад граница най-много български граждани са гласували в Германия, Турция, Великобритания и Испания.

Според Нейкова на тези избори е имало доста по-малко технически проблеми и липса на комуникация. Към момента в около 160 секции е имало проблем във видеосигнала или е нямало сигнал. Дори да не е имало жива връзка в изборната вечер, записът от преброяването ще бъде публикуван на интернет страницата, ако са включили устройството, обясни Камелия Нейкова.

Тези, които не са го включили, ще бъдат санкционирани. Санкцията според нея обаче е незначителна, за да има дисциплиниращ ефект.

„В Изборния кодекс е предвидена глоба в размер на от 20 до 200 лева – обърнато в евро звучи още по-малко", уточни тя.