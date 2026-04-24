Матева: Все още не сме направили цялостна оценка на изборите

Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат обещания бонус от 15 евро, каза зам.-председателят на ЦИК Росица Матева в ефира на "Денят започва" по БНТ. Тя не съобщи точният им брой, но обясни, че от "Информационно обслужване" ще подготвят списъците и ще ги представят на регионалните избирателни комисии.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Днес очакваме 13-те депутати, които са избрани от два района, да кажат от кой район искат да бъдат обявени за избрани. И утре имаме намерение да обявим поименния състав на парламента. Едва след това ще анализираме, ще правим проверки, ще установяваме нарушения, ако има такива." „Все още не сме направили цялостна оценка на изборите", заяви Росица Матева. Тя уточни, че комисията първо е обработила резултатите и е приела всички решения, а едва след това ще пристъпи към анализ, проверки и установяване на евентуални нарушения.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Има секционни избирателни комисии, които не знам защо, са поставили избирателните списъци и някои от устройствата за видеонаблюдение в белия чувал с книжата и материалите. Указали сме да не се пипат чувалите, да не се отварят. След като обявим резултатите и премине времето за обжалване, тогава ще дадем разрешение. Идеята е бюлетините и изборните книжа да не се отварят повторно, след като секционната комисия ги е затворила." Като пример за сериозно нарушение беше посочен случай в Монтанско, при който член на секционна комисия е попълнил 10 бюлетини вместо избиратели и ги е подписал в избирателния списък.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: „Недоумявам защо останалите членове не са реагирали веднага. При първия подобен опит трябва да се предприемат действия." Тя даде и пример с бърза реакция при друг случай в чужбина - в Марбея, където член на комисия е бил незабавно отстранен след сигнал на членовете на комисия.По отношение на практиката избрани депутати да се отказват от местата си, Матева отбеляза, че това е личен избор.Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: „В някои случаи става дума за несъвместимост с други длъжности. Законът позволява подобно решение, макар че темата може да бъде обсъдена от законодателя.

"По думите ѝ тази година отказите са повече от обичайното – единични случаи има в някои формации, а в други броят е значително по-висок.

В края на мандата на тази Централна избирателна комисия Росица Матева отчете - за 5 години са били проведени 12 национални и 170 частични и нови избори.