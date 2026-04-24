"Нелсен - Чистота" ще чисти столичните райони "Сердика", "Илинден" и "Надежда"

Фирмата е собственост на "Титан"

"Нелсен - Чистота" ще чисти 3 столични района. Столичната община продължава процедурата за избор на изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване в зона 4, в която влизат районите „Сердика", „Илинден" и „Надежда". Решението е в изпълнение на решение на Върховния административен съд, с което процедурата бе върната на етап преценка за допустимост на участниците, напомнят от общината.

След изпълнение на съдебните указания и извършване на необходимите действия от комисията на Столична община, процедурата е финализирана с класиране на участниците и определяне на изпълнител.

„За нас е важно не просто да има избран изпълнител, а това да стане по начин, който издържа юридически и защитава интереса на софиянци в

дългосрочен план. Изпълняваме стриктно решенията на съда и продължаваме процедурите по правилата," заяви заместник-кметът по околна среда Николай Неделков, цитиран от общинския пресцентър.

„Няма да правим компромиси с качеството и контрола. Всеки етап от процедурата трябва да бъде прозрачен и законосъобразен, за да гарантираме

устойчива и предвидима услуга за хората," допълни той.

Съгласно решението на комисията, класиран на първо място е участникът „Нелсен – Чистота" ЕООД, който се определя за изпълнител на обществената поръчка за Зона 4. Той предлага цена от 240 лв. с ДДС за сметосъбиране за тон отпадък.

В рамките на процедурата е отстранен участникът ДЗЗД „НОРМ ИЗИ ЕКО СОФИЯ", поради несъответствие с изискванията за допустимост, свързани с правния статут и представените документи за участие.

Столичната община подчертава, че всички действия по процедурата са извършени при пълно съобразяване със Закона за обществените поръчки и съдебните указания, с цел гарантиране на законосъобразност и равнопоставеност на участниците.

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в засегнатите райони остава осигурена без прекъсване, което позволява процедурите да бъдат довършени спокойно и без риск за нормалното функциониране на града.

Столичната община ще продължи да прилага последователен подход във всички зони – стриктно спазване на закона, засилен контрол върху изпълнението и защита на обществения интерес при разходването на публичните средства.

"Нелсен - Чистота" е собственост на "Титан". С това решение дружества около "Титан" на практика ще чистят повече от половин София. В мегапоръчката за чистенето на София бяха включени общо 19 и 1/2 столични района. В момента с временни и постоянни договори на практика "Титан" чисти 14 и 1/2 райони. Чрез друго свое дружество - "БКС Чистота" холдингът чисти 6 района - "Искър", "Панчарево", "Кремиковци", "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър". В "Люлин" и "Красно село" чистенето пое общинското дружество "Софекострой", а за зоната с районите "Слатина" и "Подуяне", за която също тече процедура, временно дейностите се извършват от общинското предприятие СПТО и в "Изгрев" - от районната администрация.

Консорциумът между турската фирма "Норм Санаи" и българската "Изи Еко Клийн" първоначално бе определен за победител в чистенето на тази зона, но решението беше обжалвано и след това ВАС върна документите за ново разглеждане. Междувременно турският консорциум подаде жалба и срещу решението на общината да обяви бърза процедура с пряко договаряне за чистенето на други 3 района - "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". В процедурата, която трябва да определи кой ще чисти трите района в следващите 5 г., бяха поканени 4 компании, като към момента не е ясно на какъв принцип е направен изборът кои да са те. Консорциумът с турско участие не е сред тях.